Massa volk voor 33ste Dolle Dinsdagstoet op de Madonna: “Toch wel 2.000 man”

De eerste Dolle Dinsdagstoet in vier jaar op de Madonna was dankzij het prachtige zomerweer een schot in de roos. Langsheen het hele parcours stond het publiek rijen dik. Zij genoten van de dertigtal groepen en verenigingen die in hun versierde karren voor ambiance zorgden. De mooiste wagen was die van de Ouderraad van VBS Madonna, die daarmee 250 euro voor de kinderen van de school in de wacht sleepte.

De vorige Dolle Dinsdagstoet dateerde alweer van 2019. De coronapandemie zorgde ervoor dat de praalwagens drie jaar lang op stal bleven. Toen in 2022 alle maatregelen afgevoerd waren gooiden de rioleringswerken op de Madonna roet in het eten. Het Kermiscomité organiseerde wel ‘De Stoet die bleef stille staan’, maar voor de échte stoet was het wachten tot dit jaar.

Zomerweer

Ondanks de lange afwezigheid kon de 33ste Dolle Dinsdagstoet op dinsdag 22 augustus opnieuw op dezelfde belangstelling rekenen als voor corona. Mede dankzij het prachtige zomerweer zakten heel wat volk af naar de Madonna om onder meer reus Celten Den Trimard door de straten te zien passeren. “Na vier jaar geen stoet meer te hebben gehad was dit echt opnieuwe een topeditie. Madonna kermis stond er weer zoals het vroeger was”, zegt voorzitter Deborah De Smaels van het Kermiscomité. “Overal waar de stoet passeerde stond het vol met mensen. Voor ons is het moeilijk in te schatten hoeveel precies, maar toch wel 2.000 man denk ik.”

Lokale verenigingen

Tijdens de stoet krijgen diverse verenigingen de kans om reclame te maken voor hun activiteiten. Zo hadden de Chirojongens en Chiromeisjes van Langemark een gezamenlijke wagen om hun startdag op respectievelijk 10 en 17 september aan te kondigen. Ook het Kermiscomité van Poelkapelle was van de partij om promotie te voeren voor hun kermis in de tweede week van september.

Prijzen

Traditiegetrouw beloonde het Kermiscomité van de Madonna ook de groepen die hun best deden om hun wagen te versieren. “De prijs voor de mooiste wagen ging naar de Ouderraad van VBS Madonna met ‘Fiesta Latina’”, vervolgt Deborah. “Zij krijgen een geldprijs van 250 euro. De prijs voor beste kinderwagen, goed voor 150 euro, ging naar Stal Mangelaar met ‘de cowboys van de Mangelaar’. En derde prijs was voor café de zon met ‘Laat de zon nog één keer in je hart’.”

Geslaagde kermis

Het Kermiscomité kan dan ook terugblikken op een geslaagde kermis. “We hebben heel wat positieve reacties gehad van heel ons kermisweekend. Op naar volgend jaar, met heel wat voldoening en goesting om er weer voor te gaan”, besluit Deborah.