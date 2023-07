Massa volk op heksenstoet in Beselare

Het was heksenhoogdag in Beselare waar de 47ste editie van de heksenstoet door de straten trok. Ondanks het minder goede weer kwam er toch veel volk opdagen.

Na vier jaar was de honger naar een nieuwe editie van de stoet heel groot. Ondanks het minder goede weer waren er toch 25.000 toeschouwers. Thema van de stoet dit jaar was ‘ We vliegen er in ‘ en met de strakke wind die er stond konden we dit letterlijk nemen. Jammer dat de regen na stoet de sfeer kwam verpesten. Het geschenk dat Heksencomité voorzitter Charles Bayart en burgemeester Ingrid Vandepitte naar de Arme Klaren brachten om te bidden voor mooi weer heeft weinig opgebracht en enkel het grootste deel van de stoet droog gehouden.

Het was opnieuw een sprankelende stoet met ongeveer 1200 deelnemers waaronder een 10 tal muziekverenigingen. Het unieke van de heksenstoet is dat hij gedragen is door de ganse bevolking dat maakt hem levendig en echt. Vroeg na de middag schoven de eerste bezoekers al aan en raakten de parkings goed volzet. In voorbereiding van de stoet was er animatie in de straten.

Om 15u.30 trok de stoet zich op gang in de Geluwestraat voor een parcours van 3 km. Nieuw dit jaar waren de Vliegschool, de puntheks uit Heusden Zolder en de heks uit de boeken van Roald Dahl. Maar de 10 Beselaarse heksen blijven toch de toppers. Voorzitter Charles Bayart was ondanks het mindere weer een tevreden man. “ Door velen werd intens en hard gewerkt om dit te bereiken en opnieuw zijn we er in geslaagd.” Het was ook de laatste stoet onder een regie van Jo Lottegier die zijn eerste regie deed in 2015. Hij wordt als regisseur opgevolgd door Lieven Dejonckheere ( 52) uit Zonnebeke.

Voorzitter Charles Bayart heeft er alle vertouwen in, Lieven hielp dit jaar al mee, en maakte een overeenkomst voor vijf jaar. Gans het weekend stond Beselare in het teken van de heks want naast de stoet was er ook Heksenkeuring, heksenknippeling, rommelmarkt en braderie. NA een nachtje uitslapen kijken de medewerkers die dit allemaal doen op vrijwillige basis al uit naar de laatste zondag van juli 20235 voor de 48ste editie van de stoet.

(NVZ)