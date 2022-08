Massa volk geniet van zonovergoten Waregem Koerse: “Er bestaat geen mooiere hoogdag!”

Waregem Koerse is hélemaal terug. De 175ste verjaardag van het oudste eendagsevenement van ons land kon zich geen mooier feestje dromen: zo’n 35.000 mensen vulden de Gaverbeekhippodroom tot de nok en op de renbaan scheerde de hoogmis van de paardensport in ons land – en hét society-event van het jaar – opnieuw hoge toppen. “Dit is een feest van begin tot einde”, klinkt het.

Vorig jaar moest de Koninklijke Waregemse Koersvereniging de teugels nog iets strakker houden – corona, weet u nog? – maar nu mochten opnieuw alle remmen los aan de boorden van de Gaverbeek. Met opnieuw de vertrouwde ingrediënten: enkele tienduizenden paardenfanaten-voor-één-dag, een stralend zomerzonnetje en vooral veel ambiance langs de renbaan.

Van Covid Safe Tickets of crowd control geen sprake meer, enkel ongedwongen genieten van hippische topsport, altijd volle champagneglazen in de vip-loges en pintjes aan de voet van tot het laatste zitje bezette tribunes.

Toppaarden met illustere namen als Calisco de Kerser, Arc du Chatelet, Dreamy Love en Vanity Luis zorgden voor het nodige spektakel op het gras en gravel, en dit jaar stond met Thiago Des Dunes ook een Waregems paard aan de start van de Prijs Rallye Waregem Steeple, met de broers Dieter en Wouter Balcaen als mede-eigenaars. Zij volgden, samen met de massa kijklustigen, de prestatie van hun paard met argusogen.

Patricia Creyne en Katrien Klinckaert © Kurt Desplenter

De Gaverbeekhippodroom zelf leek dan weer plek waar zorgen niet van tel waren. Breedlachende gezichten, feestende en uitgelaten mensen… Waregem Koerse, feest van de vrijheid, officieel slot van de zomervakantie.

Uniek evenement

Waregem Koerse, dat is uiteraard ook zien en gezien worden. Niet in het minst voor de dames die een opvallend hoofddeksel uit de kast hebben gehaald. Hartsvriendinnen Patricia Creyne (56) uit Westkapelle en de van Sint-Eloois-Vijve afkomstige Katrien Klinckaert (52) hebben kosten noch moeite gespaard. Patricia torst op haar frêle schouders een maquette van Hippologia, het statige tribunegebouw van de hippodroom, Katrien maakte dan weer een stijlvolle paardenkop uit jute.

“De sfeer, het vele volk… Waar elders vind je dat? Dit is uniek in de wereld!” Patricia Creyne uit Westkapelle

“Katrien verdient alle eer”, zegt Patricia. “Zij is het creatieve brein van ons twee. De tijd en energie dat ze in onze hoeden steekt, daar kan je alleen maar je hoed voor afdoen”, knipoogt ze.

De dames zijn al voor de twaalfde keer present. “Waregem Koerse, dat is één groot feest. De hoedenwedstrijd is belangrijk voor ons, maar we volgen ook alle races op de voet. Af en toe plaatsen we een gokje van 5 euro, maar winst of verlies bederft ons plezier hier niet. De sfeer, het vele volk, waar elders vind je dat? Dit is Waregem ten top. Uniek in België. Wat zeggen we? Uniek in de wereld!”

Een mening die ook de Deerlijkse Katrien Delsoir deelt. “Ik ben een geboren en getogen Waregemse, Waregem Koerse is voor mij thuiskomen. Dit is de eerste keer sinds de coronacrisis dat ik opnieuw op post ben. Ik kom al sinds ik een klein meisje was, maar vorig jaar liet ik aan mij voorbij gaan. Als zware longpatiënte wil ik het risico niet lopen. Met vier coronaprikken achter de kiezen sta ik hier weer met een gerust en heel blij hart.”

Katrien Delsoir uit Deerlijk. © Kurt Desplenter

Ook Katrien dook in de knutselkoffer en toverde een feestelijke hoed tevoorschijn. “Volledig in het teken van de 175ste verjaardag”, zegt ze. “En daar horen toch ballonnen bij? Ik ben ondertussen geselecteerd als finaliste van de Willy Naessens Hat Trophy, maar aan winnen denk ik niet. Die ereplaats is voor mij al een prestatie op zich.”

Eén grote reünie

Iets verder staat een vriendinnengroep zich aan het vele paardengeweld te vergapen. “We komen al zes edities op rij samen”, klinkt het bij de Anzegemse Tineke Mahieu (39), Hanne Ameye (38) uit Tielt, Cherly Vandebecelaere (32) uit Waregem en de Izegemse Leen Cool (39).

“We willen dit voor geen geld ter wereld missen. En uiteraard hoort een hoed bij onze feestoutfit. Mooi kleedje uit de kast, hoed op en richting hippodroom. Morgen beginnen we al na te denken over onze creatie voor volgend jaar. Hier gaan menig brainstormsessies aan vooraf.”

Hanne Ameye, Cherly Vanbecelaere, Tineke Mahieu en Leen Cool. © tKurt Desplenter

“Als longpatiënte durfde ik vorig jaar nog niet langskomen. Nu ben ik eindelijk terug. Met een gerust en heel blij hart” Katrien Delsoir

De vier vriendinnen noemen zichzelf allesbehalve paardenkenners. “Dit is onze enige afspraak van het jaar met de sport, maar we genieten met volle teugen. De ambiance, de vele (oude) bekenden die we hier tegen het lijf lopen… Waregem Koerse is eigenlijk één grote reünie. Onze dag is geslaagd wanneer we veel leute hebben gehad, veilig zijn thuis geraak en volgend jaar willen terugkeren.”

Thuiskomen met verse pistolets

Dat is ook het motto van een bende copains met een verleden bij Racing Waregem. “Schrijf maar op: de Rassing is de ploeg van ‘t stad!”, grappen Aaron Degroote (27) en co. “Dit is dé hoogdag van het jaar voor Waregem en omstreken. We hebben zelfs een volle week congé genomen. Dat is nodig, want vanavond – of liever: woensdagochtend – zijn we niet voor het krieken van de ochtendzon thuis. Dat staat nu al vast. Wij komen met verse pistolets thuis”, knipoogt Aaron.

Staand v.l.n.r. Joey Beels, Aaron Degroote, Constantino Mekuci, Michaël Veydt, Tom Wante, Bart Wante, Elisa Naessens en Gilles Dewinter. Zittend: Levi Naessens, Andres Geeraerd en Jurgis Mabbe. © Kurt Desplenter

“We hebben een volle week congé genomen. Dat is ook nodig, want vanavond zijn we niet voor het krieken van de ochtendzon thuis” Vriendengroep van racing waregem

Aan de rand van de renbaan nipt het gezelschap van een stevige pils en wordt er tijdens elke race een klein bedrag ingezet. “Om de betrokkenheid te verhogen. Dan is het net alsof dat paard een stukje van jou is. Hopelijk mogen we met een extra zakcentje straks het centrum van Waregem onveilig maken.”

Bookmaker Steve Vancauwenberghe hoort het graag. “De Antwerpenaar noemt Waregem Koerse de belangrijkste afspraak van zijn jaar. “Samen met de paardenrennen in Oostende tijdens de zomermaanden maakt dit mijn seizoen”, geeft hij toe. “Waregem Koerse kan je met niks anders vergelijken. Het is one of a kind. Heel veel volk, leutig volk ook, lachende gezichten en hier wordt ook het meest ingezet. Zo’n 500.000 euro gaat hier aan de gokkantoren over de toog. Weliswaar in kleine bedragen van 5 tot 15 euro, maar vele kleintjes maken één grote. Het is hier ook leuk werken. Al die mooie, opgetutte dames die aan mijn kantoortje passeren… Ik heb hier één woord voor: feest.”

Bookmaker Steve Vandenberghe. © Kurt Desplenter

Of Steve nog een ultieme tip heeft voor ons, vragen we. “Neen. Daar waag ik me niet aan. Het deelnemersveld in Waregem is altijd erg straf. Dit jaar nog sterker dan anders. Likkebaarden, ook voor mij.”

Feesten met Anne De Baetzelier

De ogen uitkijken, doet ook Anne De Baetzelier. Ter ere van de 175ste verjaardag van Waregem Koerse verzorgt de grande dame van de Vlaamse mediawereld de interviews tussen de races door. “In 2013 was ik hier voor het eerst”, zegt ze. “Toen verzorgde ik voor FOCUS-WTV de presentatie. Dat heb ik vier jaar op rij gedaan, nu sta ik hier opnieuw, aan de zijde van topcommentator Nicky De Frene. “Ik amuseer me rot. Kijk eens rond je, zoveel volk! De zon is van de partij, er is leuke muziek, er hangt gezonde spanning in de lucht. Dit hebben we zo gemist.”

Anne De Baetzelier. © Kurt Desplenter

“Als ik de Willy Naessens Hat Trophy win, schenk ik de 5.000 euro aan wzc De Meers” Nicole Soenens (85)

Na haar presentatie wil Anne De Baetzelier nog even blijven hangen. “Ik dompel me nog onder in het Waregemse feestgedruis. Ik heb me laten vertellen dat hier de beste feestjes gebouwd worden. Dat wil ik aan den lijve ondervinden.”

85 jaar jong, met een missie

Het laatste woord geven we aan de 85 jaar oude Nicole Soenens. “Een rasechte Waregemse”, zegt ze trots. “Ik ben hier al sinds mijn kinderjaren van de partij, maar nu heb ik een speciale missie. Sinds 20 jaar ben ik vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum De Meers in Waregem. Ik heb een hoed gemaakt met een zelfgehaakte paardenkop. Als ik de Willy Naessens Hat Trophy win, schenk ik de geldprijs van 5.000 euro integraal aan De Meers. Duimen!”

Nicole Soenens. © Kurt Desplenter

Als Nicole niet in de prijzen valt, zoekt ze zich een plekje op de tribune om van de koersen te genieten. “Waregem Koerse is niet meer te vergelijken met mijn jeugdjaren. Alles is nu zo professioneel georganiseerd en het is niet te geloven hoeveel jonge mensen hier zijn. Een feest van begin tot einde!”

© Kurt Desplenter

© Kurt Desplenter

Miss België Chayenne Van Aarle en Darlin Devos. © Kurt Desplenter