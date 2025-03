Massa volk geniet van zonnig Heist Carnaval

Met een aangenaam winterzonnetje en een massa volk, dat er écht zin in had, waren alle ingrediënten zondagnamiddag aanwezig voor een geslaagde carnavalstoet in Heist. Met onder meer de Tesla van Elon Musk en een jonge Donald Trump met boodschap ‘Make Heist Great Again’ was ook de internationale politiek aanwezig.

Stipt om 14 uur zette de kop van de stoet zich in beweging aan het stationsplein in Heist. Naar gewoonte werd de stoet geopend door de reuzen Pier en Wanne die onlangs nog maar een nieuwe outfit kregen aangemeten. Ook op het appel: voormalig burgemeester van 1973 tot 1979 Manu Desutter, gehuld in een oud politie-uniform.

De twee reuzen en hun duwers, met daarbij links op de foto oud-burgemeester Manu Desutter die verkleed is als rijkswachter. (Foto PDV)

“Als echte Heistenaar vier ik al carnaval van in mijn studententijd en ik heb al heel vaak meegelopen in de stoet. De laatste vijf jaar ben ik present als politieagent, met donkere zonnebril. Grappig is dat veel mensen me niet herkennen en dan is het wel eens schrikken als ze ontdekken dat ik het ben”, zegt de oud-burgemeester.

Internationale politiek

Ook de nieuwe Prins Carnaval van Heist, Zigy Lippens ofte Zigy I, was prominent aanwezig op een van de praalwagens bij het begin van de stoet. Onder meer wagens met De Smurfen, rijdende après-skihutten en jungletaferelen zorgden voor heel wat kleurrijk en pretentieloos vertier in de stoet. En ook de wandelende spaghetti-bolognaises hadden heel wat bekijks.

Ook Elon Musk en z’n Tesla’s mochten eraan geloven. (Foto PDV)

Maar er waren ook grote en kleine groepen die hun inspiratie zochten in de (internationale) politiek. Zoals Elon Musk met zijn Tesla… En uiteraard kon in deze tijden ook de Amerikaanse president Donald Trump niet afwezig blijven. Hij was er ook in een ‘kleine versie’ die de boodschap ‘Make Heist Great Again’ meedroeg.

Het massaal opgekomen publiek genoot alvast met volle teugen van de mooie carnavalsgroepen, het mooie weer, de sfeer én de frisse pintjes die overal vlot te verkrijgen waren.

Finale

Later op de dag, omstreeks 19 uur 30, worden in de sfeertent op het plein De Bolle nog de praalwagens bekendgemaakt die door de jury als winnaars werden uitgeroepen en daarna gaat het feest nog de hele avond en nacht door in de Heistse cafeetjes. De échte carnavalisten gaan overigens ook nog maandag, dinsdag en woensdag door, want dan staat er nog van alles op het programma.