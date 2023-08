Marven kruipt voor Kamping Kitsch in de (voor)huid van mascotte Piet Perlut

Op de weide van Kamping Kitsch zal de nieuwe mascotte Piet Perlut te bewonderen zijn. Het figuurtje, met een overduidelijke verwijzing naar de mannelijke edele delen, trok al met de organisatie mee naar de Gentse Feesten en zelfs Nederland. In het pak is het een oude bekende die figureert. Marven Vantorre lijkt helemaal terug van weggeweest.

‘Brah’ en ‘Froef Dinge’. De kans is groot dat je bij het horen van die uitdrukkingen meteen moet denken aan de video’s van Snow Blow, de artiestennaam van Marven Vantorre. De man maakte enkele jaren geleden furore op het internet met video’s van zijn stunts. Van een nagel die in zijn lip werd geklopt tot het schelp-surfen achter een rijdende auto? Marven kende geen grenzen en ging ook steeds verder om de kijkers te plezieren. Met duizenden volgers op sociale media en video’s die miljoenen views haalden, leek de wereld aan zijn voeten te liggen. Toch verdween de West-Vlaming bijna van dag op dag in de duisternis. Tot nu, want in het kielzog van Kamping Kitsch lijkt hij opnieuw klaar te zijn om de podia te gaan bestormen.

Op straat geleefd

“Ah ja, ik heb heel wat tegenslagen gekend”, klinkt het vanuit zijn kleine studio in Kortrijk. “Tot twee keer toe leefde ik zelfs op straat en moest ik rekenen op enkele vrienden om me toch een slaapplek te bieden. Ik zat met een schuldenberg die ik weg moest werken, ik was dakloos en je kunt eigenlijk stellen dat ik op de dool was. Toch wilde ik me niet zomaar gewonnen geven en beet ik door en kijk, ondertussen woon ik in Kortrijk en zie ik weer toekomst in muziek.”

Muziek, de levenslijn die Marven boven water heeft gehouden, speelt een belangrijke rol in alles wat hij onderneemt. “Mensen kennen we allemaal van mijn fratsen als Snow Blow maar oorspronkelijk was het de bedoeling om met Snow Blow Records eigenlijk een muzieklabel te starten. Gaandeweg raakte ik van dat pad af en verloor ik mezelf in stunts, al is het nu wel echt de bedoeling om muziek en optredens voorop te plaatsen.”

Piet Perlut

Het was een telefoontje van de organisatoren van Kamping Kitsch dat Marven opnieuw lanceerde. “Ze vroegen me of ik zin had om met hen op pad te gaan. Er werd een kostuum gemaakt in de vorm van een piemel en daar mocht ik inkruipen om de rol van Piet Perlut te spelen.”

“Van het een kwam het ander en ondertussen schuimde ik als mascotte al enkele festivals af. Ik voel opnieuw die kriebels van toen. Tussen de mensen zijn of foto’s nemen terwijl ik me muzikaal kan uitleven? Dit voelt gewoon allemaal erg goed.”

Muziek maken

Het grootste verkleedfeest van de Benelux diende dan ook als springplank voor Marven, die ondertussen al enkele optredens heeft kunnen versieren. “Samen met mijn muzikale partner Muzze heb ik een plek op de main stage van Kamping Kitsch. We merken ook dat er opnieuw vraag is naar onze muziek en worden geboekt voor optredens. Eenmaal Kamping Kitsch achter de rug is, duiken we dan ook opnieuw de studio in. Het festival? De organisatoren mogen me in ieder geval volgend jaar opnieuw bellen, Piet Perlut zal present zijn.”