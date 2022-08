Marktrock Poperinge viert 35ste verjaardag: “Ouderwetse editie met veel sfeer”

De organisatie van Marktrock Poperinge moest even wachten om hun 35ste editie te vieren, maar op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus kunnen ze eindelijk uitpakken met hun spetterende verjaardagseditie. REGI LIVE, Metejoor, De KetnetBand en Les Truttes zullen alvast de Grote Markt inpalmen. “We pakken uit met stuk voor stuk topgroepen die een heel sterke show neerzetten”, zegt voorzitter Bart Decrock.

“Dit jaar wilden we groots uitpakken voor onze 35ste verjaardagseditie, daarvoor moesten er ook een aantal uitdagingen aangepakt worden. Een enorm budgettair moeilijke puzzel moest worden gelegd. Gelinkt aan die topbands werden we ook verrast door een aantal extra uitgaven, om aan de wensen te voldoen. Het podium diende onder andere uitgebreid te worden, een extra stroomgroep en een enorm uitdagende klank- en lichtshow diende geboekt te worden voor REGI LIVE. Daarnaast wilden we ook het succesvolle vrijdagavondconcept verder uitbreiden. De eigenheid, het karakter van Marktrock Poperinge, wilden we bevestigen voor deze 35ste verjaardagseditie. Een festival voor iedereen, van jong tot oud en van lokaal talent tot nationaal gevestigde waarden”, zegt Bart Decrock, voorzitter Marktrock Poperinge. “Dankzij de steun van het Poperingse stadsbestuur en onze zeer trouwe sponsorbasis kon de budgettaire puzzel vlotter gelegd worden. De andere uitdagingen werden opgelost dankzij de samenwerking met onze leveranciers en de tomeloze inzet van ons bestuur.”

Afterworkparty

Op vrijdag pakt de organisatie uit met een heuse afterworkparty en een happy hour van 18 tot 19 uur. “We hadden vorig jaar een aantal vragen hieromtrent gekregen. Uiteindelijk zijn alle voorbereidingen klaar tegen vrijdagavond. Daarnaast werd vorig jaar omtrent 17 uur Marktrock Poperinge goedgekeurd tot opening door de bevoegde diensten. Als we er klaar voor zijn, waarom dan niet eerder openen? We proberen telkens op een brede doelgroep in te spelen. Voor de afterworkparty is dat niet anders. Zowel de (job)student, de werkende – als de nog in vakantie zijnde werkenden – zijn van harte welkom”, vult ondervoorzitter Arne Vanhee aan.

“We zijn overtuigd van ons concept: een gratis gezinsfestival met voor elk wat wils”

“Mensen mogen een gezapige start van ons feestweekend met dj’s Nevermind & Dizzy Dropz verwachten. Na de afterworkparty treedt de Faute Bendt op. Ze zijn een stel professionele muzikanten die in een zot pak worden aangekleed en eindeloos blijven spelen, tot dik twee uur speeltijd. Daarna is het aan DJ Dimitri Wouters om de vrijdagavond uit te spelen.”

Topgroepen

Op zaterdag 27 augustus trapt O Parleur (14 uur) de festivaldag op gang, gevolgd door Edward (15.20 uur). “Aangezien er al jaren vraag is naar een kinderprogramma, hebben we dit jaar hierop ingespeeld met de KetnetBand (16.45 uur). Aansluitend is er Metejoor (18.20 uur). Samen met het concept REGI LIVE (20.30 uur) topt Metejoor de feesteditie. REGI LIVE werd ons aangeprezen als de festivalshow van 2022. Met zijn gasten Jaap Resema, Camille, Pauline en Olivia en zijn topmuzikanten Michael Schack en Peter Schreurs brengt REGI LIVE een indrukwekkend team met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat Poperinge nog nooit zo’n spektakelrijke show gezien zal hebben als die van REGI LIVE”, zegt Bart. “Les Truttes (22.40 uur) zijn al meermaals in Poperinge gepasseerd en gaan vaak gepaard met onze verjaardagsedities. Voor hen is het immers ook steeds een verjaardagseditie. Marktrock Poperinge viert zijn 35ste editie en Les Truttes hun 25ste. Tot slot mag DJ Wout (00.15 uur) eindelijk Marktrock Poperinge afsluiten. In 2020 was er geen editie door de coronacrisis. In 2021 diende de dj afgezegd te worden wegens een vroeger sluitingsuur, maar dit jaar is het eindelijk zover”, vult Arne aan. “We pakken uit met een aantal grote namen. Stuk voor stuk topgroepen die een heel sterke show neerzetten. We kunnen alvast verklappen dat de voorbereiding van de show van REGI LIVE een hele uitdaging is geweest, ondanks onze 36 jaar ervaring”, lacht Bart. “We verwachten een ouderwetse Marktrock Poperinge met veel sfeer en leute.”

Afscheid

In maart 2022 moest de organisatie afscheid nemen van PR-manager Frank Neuville (51). Hij overleed aan de gevolgen van kanker. De organisatie draagt de 35ste editie aan hem op. “Frank is een onmisbare puzzelstuk van onze organisatie. Hij heeft jaren zijn taak van PR-manager en begeleiding van artiesten met hart en ziel uitgeoefend. We zullen tijdens Marktrock Poperinge een aantal herdenkingsmomenten organiseren. Dit werd besproken met zijn vrouw Joke en zijn kinderen Anna en Julia. Op zaterdagnamiddag zouden we alvast een publieksapplaus vragen voor Frank en alle overledenen en/of zieken uit de Marktrock-familie.”

Na 35 jaar Marktrock Poperinge is de organisatie bereid om er nog heel wat edities aan toe te voegen. “Nog minimum 35 jaar erbij? We zijn overtuigd van ons concept: een gratis gezinsfestival met voor elk wat wils. Zoals blijkt uit de affiche hebben we dit jaar een merkelijk hoger budget uitgegeven. Dus duimen op pintewere en veel drankverbruik bij onze togen om de toekomst te garanderen.”