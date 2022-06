Marktrock pakt dit jaar uit met een ‘Happy Hour’: “Potje gespaard voor deze editie”

De 35ste editie van Marktrock Poperinge op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus wordt een eerbetoon aan Frank Neuville, de woordvoerder van het festival. Hij overleed in maart na een lange strijd tegen kanker. “Frank stelde nog zowat de hele affiche van deze lustrumuitgave samen”, zegt voorzitter Bart Decrock.

In ruil voor hun tomeloze, gratis inzet voor en achter de schermen, krijgen de vele tientallen medewerkers van Marktrock Poperinge jaarlijks een etentje aangeboden. Deze keer had dit plaats in De Bollaard in Watou. “Onze medewerkers staan in voor de meest uiteenlopende taken: sponsors zoeken, affiches en flyers verspreiden, het terrein klaarzetten en opruimen, het podium en de standen opzetten, de drank- en andere standen bemannen en aanvullen, instaan voor de veiligheid, parkings bewaken, artiesten begeleiden en hun verlanglijstjes in orde maken, materiaal aanslepen, en nog honderden dingen meer”, zegt Arne Vanhee.

Happy Hour

“De jongste drie jaar waren zeer succesvol, en we konden dan ook een ‘potje’ aanleggen voor deze feesteditie”, zegt voorzitter Bart Decrock. “Dat vertaalt zich niet alleen in een affiche met fantastische namen. Voor het eerst kunnen we ook uitpakken met een ‘happy hour’ op vrijdagavond. Tussen 18 en 19 uur krijgt men twee consumpties voor één drankbon. Bovendien kosten gewone dranken tijdens het hele festival aan onze standen slechts 2 euro. Dat is goedkoper dan in gelijk welke horecazaak op de Grote Markt.”

Op vrijdag wordt om 17.30 uur voor het eerst uitgepakt met een ‘Afterworkparty’. Lokale dj’s Nevermind en Dizzydropz luiden de tweedaagse in. Vanaf 20.30 uur wordt dan echt van start gegaan met de ‘Faute Bendt’: professionele muzikanten in een zot pak, zullen er hun playlist ‘Nooit Spelen’ bovenhalen. Grappige danspasjes en andere rare gimmicks zorgen voor een goed ‘faut’ feestje. Vanaf 22.50 uur sluit dj Dimitri Wouters (Qmusic) de vrijdagavond af tot een half uur na middernacht.

Zaterdag

Op zaterdag wordt een uurtje eerder gestart dan gewoonlijk, en dat met Liquid Therapy. Vanaf 14 uur stelt de groep uit Klerken onder meer hun eerste cd ‘Breath’ voor: een mix van grunge, punk en metal. Vanaf 15.20 uur is het de beurt aan een andere band uit de Westhoek: Edward. Zij brengen etherische, melodieuze en ingenieuze pop met een knipoog naar de jaren ‘80. En dat doen ze zowel in het Engels als in het West-Vlaams. Om 16.45 uur komt De Ketnetband op het podium met Gloria, Giovanni, Lotte, Jasper, Maarten en Maureen. Allen bekend uit series van de televisiezender. Tijd dus voor ‘Gek op sport’, ‘Superheldentijd’ en ‘Zomer op zijn kop’. De band speelt zowat honderd shows per jaar. Vanaf 18.20 uur is het de beurt aan Metejoor. Een meteoor is een vallende ster, maar deze Joris Van Rossem staat beslist nog maar aan het begin van zijn carrière. Begeleid door zes muzikanten zal hij zijn hits brengen zoals ‘Dit is wat mijn mama zei’ en ‘Ze meent het’.

Grote kanonnen

Regi Live is een gloednieuw live-concept, waarbij Regi Pinxten topmuzikanten als Michael Schack en Peter Schreurs meebrengt. Naast klassiekers van Milk Inc. brengen zij vanaf 20.30 uur alle Regi-hits, bijgestaan door Camille, Olivia, Jaap Resema en Pauline. Met vijf MIA-nominaties staan zij klaar om de Markt te laten ontploffen.

Wie in 2005 en 2006 Les Truttes niet aan het werk zag, moet hiervoor zeker eens naar de Markt afzakken vanaf 22.40 uur. Deze super-covergroep viert zijn 25ste verjaardag, zoals steeds met een ongeziene energie en overgave. Doorspekt met humor en zelfrelativering brengt de band covers van Tina Turner, Meat Loaf, Bruce Springsteen, Elton John, Bonny Tyler, en andere groten, meestal als een non-stop medley. Een ware belevenis. DJ Wout verkocht onder meer met Sylver twee miljoen cd’s, verkocht zeven keer het Sportpaleis uit en is een vaste waarde op Tomorrowland. Hij mag tot slot Poperinge op stelten zetten tot in de late uurtjes.