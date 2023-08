Markt op Stelten XL in Diksmuide groot succes

Het was vandaag koppen lopen in Diksmuide. Het weer zat mee en heel wat mensen kwamen naar Markt op Stelten XL afgezakt.

Terrasjes zaten overvol en iedereen was vrolijk, diverse artiesten zochten interactie met het publiek dat hiervan heel erg genoot. Het duo Frans Schouten en Liesbeth Grimbergen zijn de artiesten achter Jonas en Friends en komen uit Amsterdam optreden in Diksmuide.“Wij zijn tijdreizigers, een dame en een heer vanuit de jaren 1920, we komen uit het verleden en landden toevallig vandaag hier op de Grote Markt in Diksmuide”, vertelt Frans. “Wij zijn een walking act en we gaan altijd de interactie met het publiek aan, zo kunnen we verwonderd staan kijken naar mensen met een GSM want die kunnen we niet.”

“Wij spreken niet maar communiceren zoals in de stomme film met bordjes waar teksten op staan. We hebben ook kijkers mee waardoor de mensen kunnen kijken, dan zien ze taferelen vanuit de tijden waarheen wij reisden”, springt Liesbeth bij. “We wandelen rond en stoppen hier en daar om een tiental minuten onze act op te voeren en met het publiek te communiceren.” Het paar treedt heel veel op in België en vooral in deze streek. “We houden van de mentaliteit hier, het is hier altijd leuk optreden en hier in Diksmuide is het zeker voor herhaling vatbaar. Wij hebben verschillende acts die we kunnen brengen en komen die graag volgend jaar in Diksmuide voorstellen, we vinden het hier best leuk.”

Tussen de vele aanwezigen zijn ook Brigitte Mostrey en Joris Cloet uit Keiem. “Wij komen niet ieder jaar maar toch heel regelmatig. Naar het park en de boekenmarkt gaan we niet, dat is minder ons ding, we blijven de hele tijd voor de verschillende acts op de Grote Markt met tussenin een hapje en een drankje. Het is best leuk en heel gezellig. Leuk is ook dat er tal van dingen zijn voor de kinderen, het bellenblazen, de draaimolen, de springkastelen, de ballonnenclown en nog heel wat meer, zeker de moeite waard.”

Ook Joris Vermandere, Walter Debruyne en Rolanda Vanackere wonen in Diksmuide en komen genieten van alle activiteiten. “Het is heel mooi weer en er zijn veel mooie mensen, dit evenement is enorm goed. Met dit weer komen heel wat mensen buiten en zie ze eens genieten. Dit is ook een prima gelegenheid om mensen die je lang niet meer zag te ontmoeten. Wij komen ieder jaar naar Markt op Stelten, het is gezellig en men kan op tijd en stond een hapje en een drankje nemen. Daarnet heb ik nog gesproken met mensen die speciaal naar hier zijn gekomen met een bus vanuit Wevelgem, leuk toch. Dit evenement is zeker voor herhaling vatbaar.”

Ondertussen stromen alsmaar meer mensen toe Ook Bram Verhelst en Alejandra Arellano Riviere met hun 8 maand oud dochtertje Lara zijn vanuit Kortemark naar Diksmuide gekomen speciaal voor Markt op Stelten. ”We komen niet ieder jaar maar toch wel heel vaak naar Markt op Stelten, het is een leuk initiatief. De piraten vinden wij het leukst. De kinderattracties, daarvoor is Lara nog te klein maar ze houdt ervan om rond te kijken en geniet zo op haar eigen manier van alles dat er gebeurt. De organisatie is prima in orde, het is gezellig met een ruim aanbod aan activiteiten en theater. We hebben ook al een paar mensen ontmoet die we al heel lang niet meer zagen, ook dat is leuk en hoort erbij. We gaan wel niet meer naar het park. Markt op Stelten is heel zeker voor herhaling vatbaar!”