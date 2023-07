Marke Boem Boem waant zich in het Verenigd Koninkrijk tijdens vierde editie

Van vrijdag 14 juli tot zondag 16 juli zijn Markenaren en omgeving welkom op het gratis festival ‘Marke Boem Boem’. Het park aan OC Marke in de Hellestraat wordt drie dagen een Brits paradijs. Met het festival toont de organisatie dat er wél leven zit in Marke.

Marke Boem Boem wordt georganiseerd door vier koppels die graag Marke wat meer op de kaart willen zetten. “Ze zeggen vaak dat het hier een dode boel is in Marke. Wij willen aantonen dat dat niet het geval is”, knipoogt bestuurslid Erwin Vandendriessche.

Het festival neemt de bezoekers altijd mee op reis. De voorbije jaren vlogen Markenaren van Frankrijk over Italië tot de Verenigde Staten. Dit jaar is het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. Bezoekers kunnen dus genieten van een glas Guinness bij de centrale bar en een potje highlandgames spelen bij Fluvia.

Tributebands met Britse klanken

Vrijdag 14 juli opent het festival met een optredens van rockgroep ‘Blain’ en tributeband ‘Sick Pistons’, die logischerwijs muziek van Sex Pistols brengen. De volgende dag beginnen de doedelzakspelers van ‘Marshal Haigs own pipes and drums’ aan de avond. Niet veel later volgen ook optredens van onder andere Edel Ways XL en de Editorstributeband ‘Re Editors’.

Op zondag beginnen de festiviteiten al ’s middags met een optreden van Zrick. Daarna volgen drie tributebands elkaar op met The Muse Experience (Muse), Dutch Spiders from Mars (David Bowie) en Callplay (Coldplay). Het Brits festival wordt afgesloten met een vuurwerk van De Vuurwinkel in Marke.

Camping

Marke Boem Boem kan rond de 1.500 bezoekers verwelkomen. De organisatie verwacht ook dat ze dat cijfer zullen halen. “We merken dat ons festival meer en meer een begrip wordt in Marke en omgeving”, vertelt Erwin.

Voor de echte festivalganger is er een camping voorzien voor kleine tenten. Daar moeten kampeerders op voorhand voor reserveren. Ook aan de kinderen is er gedacht. Zij kunnen zowel op zaterdag als zondag genieten van heel wat kinderanimatie. “Voor kinderen is het festival ook heel veilig, aangezien we met één ingang werken voor Marke Boem Boem”, vult Erwin nog aan. (SV)