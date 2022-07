Marke Boem Boem gaat helemaal Amerikaans

Marke Boem Boem wordt dit jaar op z’n Amerikaans georganiseerd. ‘Marke Boem Boem goes USA’ vindt plaats op 16 en 17 juli in het park rond het OC van Marke in de Hellestraat. Het is de derde keer dat Marke Boem Boem een festival inricht net voor de Kortrijkse vakantieperiode start.

“We veranderden van locatie van het centrum van Marke naar het park rond het OC, om in het gras meer het festivalgevoel te creëren. We hebben er ook meer ruimte. Bij regenweer kunnen we nog uitwijken naar het OC.”

Rodeostier

De drie cafébazen van Herberg Sint-Jan, Café ’t Schuttershof en Eetcafé Chills zorgen voor het horecagedeelte en het personeel in de saloon. Er zijn ook foodtrucks waar gezocht werd naar een Markse insteek. Verder kan je een rodeostier, een schietkraam, buitenspelen, animatie en ponyritjes door ruitersclub Saeftinghe uit Marke verwachten. “De groepen zijn Amerikaans getint, ofwel in hun muziek ofwel in hun naam”, vertelt Nicolas Beugnies. Nieuw dit jaar is dat er ook een camping voor 15 à 20 tentjes is.

“De opening gebeurt op zaterdag 16 juli om 14.30 wel door koninklijke muziekvereniging Sint-Jan Marke’. “Black Laundry is een groep met frontman Peter Craeynest, een Markenaar die in Aalbeke woont. Ook staan 2 Russian Cowboys op het programma. “Het is een groepje met Luc Dufourmont en Markenaar Dick Deschamps. Boys named Sue is één van de beste Nederlandse tributebands van Johnny Cash. DJ De man van Atlantis was vorig jaar ook bij ons.”

Het eerste optreden op zondag staat al gepland om 11.15 uur met The Tikki Rockhoppers met Markenaar Jurgen Demeyere die al verschillende prijzen won in de States. “Zij brengen hoofdzakelijk rockabilly en surfmuziek.”

Tributebands

“A Murder in Mississippi is een groep uit het Gentse die eigen muziek brengt. ZZ Bob, een ZZ Top tribute band en The Woodstrock Tribute Band uit Nederland komen ook. DJ Hayden – Hayden Six uit Marke – sluit het festival af vanaf 22.45 uur.

(EDB)