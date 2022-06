Maria Ommegang trekt op zondag 3 juli weer door Poperingse straten

De Maria Ommegang is een vaste waarde geworden aan de start van de grote vakantie. Na twee jaar verplichte afwezigheid zal de processie op zondag 3 juli opnieuw door de Poperingse straten trekken en dit voor de 451ste keer.

Ook voor het Ommegangscomité waren het twee rare coronajaren. De lockdownperiode betekende dat er geen Maria Ommegang was op de eerste zondag van juli. De Maria Ommegang beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer tot leven kwam in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. “Het Mariabeeld mocht wel op de praalwagen door de Poperingse straten trekken. Het eerste jaar mocht dat enkel met de twee priesters en twee mensen van het Maria-Ommegangscomité. Het tweede jaar mochten er een 10-tal gelovigen mee achter de wagen. Nu mogen we terug met een prachtige processie naar buiten komen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. De noveen kan ook weer zoals vanouds doorgaan”, vertelt Rita Mareco van het Ommegangscomité.

Extra vrijwilligers

Jaarlijks engageren duizend vrijwilligers zich om de processie tot stand te laten komen. “Na twee jaar is het niet evident om de draad weer op te pakken. Het is precies een beetje ontwaken uit een winterslaap die je eigenlijk niet wilde houden. Je moet bijna van helemaal onderaan beginnen en terug de mensen motiveren om er weer bij te zijn. Voor de ene al iets gemakkelijker dan voor de andere. Bij sommigen zit de coronaschrik er nog altijd een beetje in”, vertelt Rita. “We rekenen op een 35 à 40 mensen om de processie voor te bereiden. Een groep brengt de kledij naar de school waar iedereen de dag van de processie zich klaarmaakt. Een andere groep verdeelt alle kledij in de lokalen of per groep. Er zijn ook mensen die aan de techniek werken. Een hele groep krachten die nodig zijn, want zonder hen zou het niet lukken.”

Niet evident om na twee jaar de draad weer op te pakken

“Enkele mensen hebben afgehaakt wegens ouderdom of mindere fysiek. Jammer genoeg zijn er ook enkele mensen overleden. Anderen zien het echt niet meer zitten wegens persoonlijke reden. Gelukkig vinden we nog altijd, dankzij veel zoekwerk en wat geluk, enthousiaste vervangers”, aldus Rita.

“Dit jaar worden er ook twee groepen in het nieuw gestoken. De lakendraagsters en de begeleiders van de paarden. We hebben ook alle kledij gewassen of naar de nieuwkuis gebracht. Alle attributen werden gewassen, zodat alles weer mooi oogt. We kijken met z’n allen uit naar goed weer zodat de processie na twee jaar terug in volle glorie kan doorgaan onder het goedkeurend oog van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan.”

Parcours

“Naar aloude traditie gaan we weer voor de noveen van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan. Elke dag is er een viering, soms ook speciale vieringen. Er is onder andere op maandag de kinderzegening, op donderdag de eucharistieviering voor de zieken en de Donkere Ommegang op zaterdag 2 juli. De hoogmis volgt op zondag 3 juli.”

Voor de 451ste keer trekt Maria Ommegang door de Poperingse straten met start om 15.30 uur. De processie zal op zondag 3 juli volgend parcours volgen: vertrekken aan de Heilig Hartstraat, Bruggestraat, Grote Markt, Gasthuisstraat, Casselstaat, Keer van de Ommegang, Boeschepestraat, Bertenplein Vroonhof, Ieperstraat. Op het einde door de Valkestraat tot achter de kerk voor de eindceremonie.