Maria Ommegang onder stralende zon en veel belangstelling in Poperinge

De Maria Ommegang trok vandaag (zondag), na twee jaar verplichte coronapauze, voor de 451ste keer door de Poperingse straten. De processie is een vaste waarde geworden aan de start van de grote vakantie. Zo’n 800 vrijwilligers trokken door de Poperingse straten en werden opgewacht door heel wat toeschouwers.

De Maria Ommegang beeldt de geschiedenis van de stad uit en toont het mirakel van het doodgeboren kind dat weer tot leven kwam in 1479, op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan.

De lockdownperiode betekende dat er geen Maria Ommegang was op de eerste zondag van juli. Enkel het Mariabeeld mocht op de praalwagen door de Poperingse straten trekken. Dit jaar kon de processie naar buiten komen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan.

Kermisvreugde

Zo’n 800 vrijwilligers engageerden zich dit jaar om de processie tot stand te laten komen. De straten stonden vol toeschouwers om de processie mee te pikken. Dit jaar werden er twee groepen in het nieuw gestoken. De lakendraagsters en de begeleiders van de paarden. De zomervakantie in is officieel ingezet en de kermisvreugde kan losbarsten.