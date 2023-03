Margriet Hermans is eerste naam voor Lions BAD Festival

Binnen 2 maand is het zo ver: Lions BAD Festival op donderdag 4 mei 2023! Het bekende, eendaags festival voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking, hun begeleiders, vrienden en familie trekt voor het eerst naar Expo Roeselare. De Expohallen worden helemaal toegankelijk ingericht. Lions BAD Festival is intussen uitgegroeid tot een klassieker voor deze bijzondere doelgroepen. De festivalgangers genieten er namelijk niet enkel van de beste live artiesten, maar ook van een uitgebreide workshopboulevard en tal van lekkernijen. De eerste naam van de 13e editie is alvast een topper: Margriet Hermans!

De wereld leerde Margriet Hermans kennen toen ze in 1987 deelnam aan het Eurosongfestival met “In slow motion”. Het betekende de start van haar lange zangcarrière. Met haar eigen XL-band veroverde ze heel Vlaanderen!

Niet alleen als zangeres, maar ook als tv-figuur kent Margriet veel succes. Eind de jaren 80 lanceert Margriet haar eigen talkshow “Margriet”. De sympathieke Margriet (en haar aanstekelijke lach) ontpopte zich tot een kijkcijferkanon. Dat is nu nog steeds zo, want sinds 2019 zetelt Margriet in de jury van de tv-quiz De Slimste Mens Ter Wereld. Intussen is ook Nederlands gek van Margriet. Ze is er een graag geziene gast als tv-figuur en als zangeres.

Voor Margriet is 2022 is een topjaar. Ze doet mee aan het populaire VTM-programma “Liefde voor muziek”, waar ze iedereen verbaast met haar indrukwekkende zangkunsten! Haar liedje “Lekker blijven hangen” staat wekenlang in de Ultratop. In de zomer wint ze dan ook de Radio 2 Zomerhit met het liedje. In 1987 kreeg ze deze eer al met haar nummer “Een vriend”.

Kortom: Margriet heeft ontzettend veel in haar mars. Dat zal vonken geven, op Lions BAD Festival op 4 mei 2023!

Unieke festivalformule

Lions BAD Festival is een belevingsfestival voor iedereen, gericht op mensen met een beperking, hun begeleiders, vrienden en familie. Het eendaags festival vond voor de eerste keer plaats in 2010 in De Panne en wint jaarlijks aan populariteit. De laatste edities van dit eendaags festival waren dan ook uitverkocht, met telkens 2.500 blije gezichten.

In het festivallandschap voor deze doelgroep neemt de organisatie namelijk een unieke positie in. De festivalgangers pikken niet alleen de beste live optredens mee. Samen met tal van West-Vlaamse hogescholen, middelbare scholen, vzw’s en organisaties biedt het festival een uitgebreide workshopboulevard aan. Met verwennerijen, theatershows, knuffelsessies, knutselactiviteiten… Ook dit jaar tovert de organisatie een groot deel van de festivallocatie om tot een indrukwekkende workshopboulevard. Het programma van de workshopboulevard maakt de organisatie binnenkort bekend. Lekkere hapjes en drankjes kunnen uiteraard ook niet ontbreken.

Eerste keer Expo Roeselare

Op donderdag 4 mei 2023 strijkt het festival voor het eerst neer in Expo Roeselare. Door de centrale ligging heeft Expo Roeselare erg veel troeven. Expo Roeselare ligt midden in de provincie West-Vlaanderen, heeft ruime parking en is vlot te bereiken. Bovendien zal het eendaags festival volledig indoor zijn. Goed of slecht weer, het wordt een onvergetelijke festivaldag.