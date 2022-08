Mannen van Melle winnen BK Zandkastelen bouwen

Op zaterdag 6 augustus organiseerde de Bredense dienst Toerisme het officieus Belgisch Kampioenschap Zandkastelen Bouwen ter hoogte van strandpost 2 Dunegat.

Achttien teams meldden zich zaterdag op het strand van Bredene voor het BK Zandkastelen Bouwen. “Een team mocht maximaal uit zes leden bestaan. Vier daarvan moesten minderjarig zijn”, legde schepen van Toerisme Alain Lynneel vooraf uit.

Het thema dit jaar was ‘Sprookjes’ en dat zette heel wat ploegen aan tot een fantasierijk zandkasteel waarop draken en zeemeerminnen de toon aangaven. “De teams kregen tweeënhalf uur om hun kunstwerkje tot leven te roepen en het moet gezegd, de resultaten waren vaak prachtig”, aldus nog schepen Lynneel.

Grote vriendelijke reus

Het bezorgde de jury rond 17.00 uur heel wat kopbrekens om het mooiste bouwwerk eruit te pikken. De keuze viel uiteindelijk op de GVR, de ‘grote vriendelijke reus’ uit het kinderboek van Roald Dahl. De immense zandsculptuur was het werk van Mats en Nils Hemmerijckx-Deleersnijder en Miel en Jenne Motten uit Melle.

“Onze ouders hebben een vakantiewoning in Middelkerke. We hadden in het informatieboekje van Bredene gezien dat hier een BK Zandkastelen Bouwen werd georganiseerd en het leek ons wel een leuk idee om samen met onze vrienden Miel en Jenne deel te nemen. Miel en Jenne verblijven in vakantiewoning Duinenzicht in Bredene”, aldus Mats, die jaarlijks met zijn familie naar de Belgische kust op vakantie komt.

Goedgevulde goodiebag

Het idee voor de GVR haalden de vier (jonge)mannen uit Melle bij hun vaders. “Zij kwamen ermee aandraven. Het leek ons wel tof om te proberen de reus na te bouwen op het strand.” Een oefening die het viertal de eerste prijs en een goedgevulde goodiebag opleverde.

Deelnemen was winnen trouwens zaterdag want alle deelnemers kregen uit handen van schepen Lynneel een toegangskaartje voor het zwembad.

