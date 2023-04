Mannen van de Bahama’s op Riddles

Op zaterdag 15 april pakken de Chirojongens van Lange Jo weer uit met hun fuif Riddles. Dit jaar is het thema ‘Men of the Bahamas’. De deuren van OC Den Tap in de Klerkenstraat in Langemark openen vanaf 21 uur. Tickets in voorverkoop kosten 5 euro, aan de deur betaal je 7 euro. Tickets zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van Chiro Lange Jo. Op de foto herkennen we Sandro Vanpeteghem, Emiel Vanbelleghem, Gorann Cuvillon, Bas Aernoudt, Tibo Seys en Jarne Dewyse. (KP/gf)