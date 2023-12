Malmo’s Magische Kerstmarkt: De eerste en enigste editie, Morgan laat de zaak over

Morgan Cappelaere (25), zaakvoerder van Malmo, organiseert op 22 december “de leukste kerstmarkt van Kortrijk” van 16 tot 23 uur. De populaire koffie/foodbar en conceptstore in de Diksmuidekaai, vlak aan de Budabrug, plaatst op haar terras verschillende kraampjes in kerstthema met onder meer cadeauartikelen met grote kortingen voor de last-minute kerstshoppers.

De eerste editie van Malmo’s Magische Kerstmarkt is ineens ook de laatste. Na bijna zes jaar zet Morgan een punt achter haar zaak die op 18 augustus 2018 de deuren opende. “Ik wou altijd al een kerstmarkt organiseren, dus dit is mijn laatste kans. Ik wil terug wat meer tijd voor mezelf. Eens een weekendje vrij, geen zorgen, wie weet een grote zeilreis. Als zelfstandige zit al mijn tijd in de zaak, maar ik zal het wel enorm missen. Toen ik naar Kortrijk verhuisde kende ik niemand en via Malmo maakte ik kennis met veel mensen. Ik zal mijn vaste klanten missen, de kleine babbels, momenten met het personeel en uiteraard ook de cinnamon rolls”, lacht Morgan. De zaak is intussen al overgenomen, maar het concept wordt pas later gecommuniceerd.

“Ik laat Malmo niet zomaar uitbollen, we zullen afsluiten met een knaller. Daarna wil ik in bijberoep sowieso doordoen met mijn eigen koffiemerk ‘Devil’s Coffee’ die ik trouwens zelf brand. Het project kadert binnen de Women’s Coffee Alliance. Mijn koffiebonen komen uit Kenia en de plantages worden gerund door vrouwen. Devil’s Coffee heeft als smaaktoetsen chocolade, ananas en blueberry. Ik wil in Kortrijk een koffieschool starten met lessen en workshops en met mijn koffiekraam op verschillende evenementen staan. Mijn koffiezakjes zal je trouwens ook op Malmo’s Magische Kerstmarkt kunnen kopen.”

Op de kerstmarkt staan vrijdag 22 december van 16 tot 23 uur verschillende kraampjes op het terras van Malmo. “We serveren de lekkerste hotdogs, Zweedse ballen en pretzels, en uiteraard kunnen jenever, glühwein en straffe koffies niet ontbreken. Daarnaast staan er ook verschillende kraampjes met spulletjes om last-minute cadeaus te kopen, met kerstartikelen aan de helft van de prijs. Om het volledig af te werken gaan we iedereen verwarmen met een paar vuurschalen en 1.000 lampjes voor de sfeer, en voorziet mijn zus Lisa feestelijke glitter make-up!”