Magische zondag in wzc Jacky Maes

Op zondag 10 september organiseerden het personeel en de vrijwilligers van wzc Jacky Maes in het woonzorgcentrum een tuinfeest onder de noemer Campus Magique. Bewoners, familie en sympathisanten konden er een hele namiddag lang genieten van zoete versnaperingen, een drankje of een zomerse cocktail. Daarnaast was er op verschillende plaatsen in en buiten de woonzorgcampus randanimatie en muzikaal spektakel voor jong en oud. De bewoners konden dankzij de medewerking van fotografieclub ISO8450 ook een leuke foto laten nemen in een magisch decor. Personeel, vrijwilligers en schepen voor Sociale Zaken Daisy Hoste (links vooraan) lieten zich voor de gelegenheid dan weer feestelijk uitdossen (zie foto). (MM/foto MM)