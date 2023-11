Magisch Sente sluit feestjaar 900 jaar Kuurne af

Op vrijdagavond 22 december wordt het feestjaar van 900 jaar Kuurne afgesloten met een magisch evenement in Sente. In samenwerking met Shelter, de vereniging van Sente, wordt Sint-Katharina omgetoverd tot een betoverende plek met een indrukwekkend belevingsparcours.

Het evenement begint om 18.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Het hoogtepunt van de avond is een acrobatische vuur- en lichtshow op het plein voor ‘t Senter. Naast de gemeente Kuurne hebben ook Chiro Kiekeboe, VBS Sint-Katrien, Volksdansgroep Scarminkel en KSA Leiezonen hun steentje bijgedragen aan dit project.

Het belevingsparcours start bij het Buurthuis ‘t Senter, waar je een warm welkom wacht. Bij de start van het parcours ontvangt elke bezoeker een drankbonnetje en een cadeautje. De wandeling zal ongeveer een uur in beslag nemen en is geschikt voor buggy’s. Tijdens de wandeling zullen de bezoekers verschillende activiteiten kunnen beleven. Zo verrast Chiro Kiekeboe jong en oud met vuur en kun je proberen de brandjes te blussen. Daarna baan je, je een weg door het winters moeras van Sente en raad je de juiste vurige liedjes. Volksdansgroep Scarminkel betovert je met de kaarsjesdans en bij de indrukwekkende ezelsconstructie van Jason Vandekerckhove van KSA Leiezonen kun je, je wens of voornemen voor 2024 neerschrijven. Wat je wilt achterlaten uit 2023 kan je dan weer doen in de kerk van Sente.

Die avond wordt er tevens afgesloten in stijl gezien na een slotwoordje van de gemeente Kuurne, de aanwezigen worden getrakteerd op een acrobatische vuur- en lichtshow van Moving Fire Arts om 20.45 uur. “Ons 900-jarig bestaan vieren we in onze drie kernen.”, vertelt Burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor evenementen, “We beten de spits af in Sint-Pieter met een nieuwjaarsconcert en openden onze vernieuwde pleinen op feestelijke wijze in september. We zorgen voor een magisch slot in Sente, de apothese van een schitterend jaar met meer dan 50 activiteiten. We zijn en blijven ezels en gaven daarom ook de opdracht om een reuze ezel te maken. Deze zal de overgang naar 2024 ook maken op het Marktplein voor de volksreceptie 2024. De volgende 900 jaar zijn gestart.” Op de kerstmarkt van het Oudercomité van VBS Sint-Katrien wordt dan weer de mogelijkheid geboden die avond om de innerlijke mens te verwarmen. (BRU)