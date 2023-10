Magik Events strikt Daan

De vzw Magik Events heeft dit najaar weer enkele fijne activiteiten in petto in Cultuurhuis De Leest. De vereniging organiseert voor de tweede keer haar Algemene Kennisquiz, deze keer in de Schouwburgzaal van De Leest. Daarnaast kon Magik Events zanger Daan Stuyven en zijn band strikken voor een liveconcert op 11 november.

Voorzitter Matthias Leman: “De band is al jaren een begrip in Vlaanderen en ver daarbuiten. Dat zij naar Izegem afzakken voor een spetterend concert op zaterdag 11 november, kan ons alleen maar trots maken. Met de deelname van Daan Stuyven aan het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’ hebben nog meer mensen de muziek en de unieke sound van Daan leren appreciëren. Al 85% van de tickets is de deur uit. Wie er nog wil bij zijn, koopt best snel nog zijn of haar tickets voor dit staand concert.”

Tickets kosten 28 euro via www.magikevents.be of 33 euro aan de deur. De deuren gaan open om 19 uur, het concert start om 20.30 uur.

Daarnaast is er ook weer de algemene kennisquiz op vrijdag 20 oktober. “Dit keer verhuizen we naar de grote zaal van De Leest. Ambiance en gezelligheid stonden vorig jaar centraal en zullen ook nu weer primeren. Er zijn weer leuke prijzen te winnen.”

Inschrijven kan via een mailtje naar info@magikevents.be met vermelding van de teamnaam en het aantal personen in het team. Ploegen bestaan uit maximaal 5 personen en betalen 25 euro per ploeg.