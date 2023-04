Madame Zaza helpt Wifi met zijn verkiezingscampagne in Ardooie

Op zaterdag 6 mei zet Wilfried Vantomme zijn verkiezingscampagne in met een eetfestijn. Samen met zijn Wifi’s bereidt Wilfried zich voor op de verkiezing van Prins carnaval derde leeftijd, die in het najaar plaatsvindt.

De voorbereiding is gestart en Wilfried Vantomme doet dit met een eetfestijn in de Mythe op 6 mei vanaf 19.30 uur. Vanaf dan kun je er aanzitten voor een varkentje aan het spit met alles erop en eraan. Maar dit is niet alles, want Wilfried laat zich omringen door enkele gasten die niet onbekend zijn in het carnavaleske milieu.

Madame Zaza van het internationale travestietengezelschap Zaza Projects zorgt er voor een optreden en in de loop van de avond komen nog enkele grootheden uit de wereld van het carnaval hun steun en medewerking toezeggen om Wilfried naar de titel te loodsen. Hij is immers in volle voorbereiding met het inoefenen van een act. Zo wil de voorzitter van de Wifi’s als Wifi I met de scepter zwaaien. (JM)