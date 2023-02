Maak op originele manier kennis met 17 gebouwen in Meense binnenstad via de Urban Spring Run

Bewegen, gezond blijven en meteen ook de stad vanuit een compleet aparte ooghoek gaan verkennen? Het is de insteek van de tweede gebouwenloop, georganiseerd door de het stadsbestuur. De Urban Spring Run moet sportievelingen kennis laten maken met niet minder dan 17 gebouwen!

Vijf kilometer, dwars door 17 gebouwen en monumenten. De Urban Spring Run loodst wederom alle gemotiveerde zielen langs een uniek parcours waarbij geschiedenis en architectuur worden gecombineerd. “Tijdens de eerste editie van de gebouwenloop, die vorig jaar plaatsvond, verschenen ongeveer 300 lopers aan de startlijn”, verduidelijkt schepen van sport Kasper Vandecasteele. “De respons toen was overweldigend positief waarbij iedereen het eens was: dit smaakte naar meer. We hopen dan ook dit jaar te kunnen kijken in de richting van 500 deelnemers en daarvoor hebben we onze meest creatieve plannen uit de last gehaald. De deelnemers zullen op het parcours dwars door 3 basisscholen, secundaire scholen, bezienswaardigheden en openbare gebouwen lopen. 17 passages in totaal die hen meteen de stad vanuit een ander perspectief laten zien. Of het belfort ook dit jaar op de planning staat? Daar gaan we nog even geheimzinnig over doen. Wel kunnen we stellen dat wie vorig jaar ook deelnam, dit jaar geen meter van hetzelfde parcours zal lopen. We hebben voor een compleet nieuw traject gekozen.”

Bloemenmarkt

Een deelname kost 5 euro en daarvoor krijg je een t-shirt, een sportdrankje en een bloemetje. “Dat bloemetje is trouwens een knipoog naar onze bloemenmarkt”, lacht de schepen. “We hebben de afgelopen maanden onze eigen evenementen met een kritische blik bekeken en zo werd ook de bloemenmarkt onder de loep genomen. Het was duidelijk dat noch marktkramers noch bezoekers nog warm liepen voor het concept dus moesten we het gaan heruitvinden. De bloemen bleven maar de markt werd vervangen door een sportieve uitdaging.”