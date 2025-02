M-Studio lanceert sfeervolle Pianobar

Het muziek- en productiehuis M-Studio komt met een gloednieuw concept: een gezellige Pianobar op vrijdagavond 28 februari.

Geen standaard karaoke met achtergrondtracks, maar een live pianist die je als zanger vocaal ondersteunt in een sfeervolle setting. Kies je favoriete nummer, grijp de microfoon en zing!, is de boodschap. Ervaren zanger of gewoon zin in een muzikale avond? Iedereen is welkom! De eerste editie vindt plaats op vrijdag 28 februari om 20 uur. De perfecte manier om het weekend feestelijk in te zetten. Breng je vrienden mee of kom alleen en geniet van een avond vol muziek en gezelligheid. The place to be is de grote zaal van M-Studio op de Heirbaan 57 in Anzegem. De toegang is gratis.