M Studio brengt eigen musical met 85 leden: “Ode aan 16 jaar werk en 10 jaar musicalproducties”

Met The M Story zegt Het voormalige Muziekhuis ‘vaarwel aan’ en ‘hallo aan’ M Studio. “Een musical waarmee we de toon van ons vernieuwde productiehuis zetten. Een eigen productie waarin de meest iconische rollen, de beste songs, de leukste scènes uit negen musicals samen komen in één eigen verhaal!”, aldus artistiek leider Aude Dewerchin (32).

Het wordt een feesteditie waarbij een ode gebracht wordt aan zestien jaar werk en tien jaar musicalproducties door 85 leden tussen de zes en veertig jaar oud uit de musicalafdeling. “Ik ben heel trots op wat wij op die zestien jaar bereikt hebben en dit door de winnende samenwerking met Jonathan D’Hondt op muzikaal en creatief vlak en met Kelly Debaere wat betreft de kostuums, het creatief en logistiek vlak.“

“Bereid je voor op een spetterende musical waar je van de ene emotie in de andere valt, waar we ontroeren, verbazen en een volledig nieuw verhaal brengen”, vervolgt Aude. “De ticketverkoop gaat razendsnel, dus wie nog een ticket wil, kijkt best snel op onze website.”

Volgend jaar in mei 2024 staat de musical productie Pinokkio op de planning. Voor deze productie zal M Studio ook voor het eerst het schrijven en de productie van de songs op zich nemen. De audities voor Pinokkio zijn al achterwege en binnenkort maakt M Studio de cast bekend.

Audities

Naast deze musicalproductie zijn Jonathan D’Hondt en Aude Dewerchin heel blij met hun eerste werkjaar als M Studio. “We hebben zeer veel investeringen gedaan het laatste jaar, maar die lonen”, zegt Aude. “We merken dat steeds meer creatievelingen en artiesten de weg naar ons productiehuis vinden. Dit voor het schrijven van songs, de productie en uitwerking van songs, artist branding, fotoshoots en video shoots.”

M Studio staat artiesten graag bij in elk onderdeel van hun creatief proces. “Ook de ‘corporate wereld’ klopt steeds vaker bij ons aan”, aldus algemeen leider Jonathan D’Hondt (42). “Muzikale en creatieve concepten voor bedrijfsevenementen zijn ook helemaal ons ding.”

In 2023 -2024 staan onder andere de producties ‘The M Story’ en ‘Pinokkio’ op het programma. “Naast producties met talent uit eigen bodem organiseren wij ook audities”, geeft Aude nog mee. “Hou daarom zeker ons auditie pagina in de gaten!”