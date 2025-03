Lynn Vanelslander heeft de scherpste pen op Junior Journalistenwedstrijd: “Duidelijk aankomend talent”

De lokale afdeling van het Davidsfonds Koolskamp-Ardooie heeft ook dit jaar een Junior Journalistenwedstrijd uitgeschreven voor leerlingen uit de derde graad van de plaatselijke scholen. Lynn Vanelslander is voor de tweede opeenvolgende keer de winnaar.

Anja Pardoel mocht de genodigden welkom heten in de leeszaal van de bibliotheek voor de prijsuitreiking van deze Junior Journalistenwedstrijd 2025. “Thema dit jaar was Feest!?. Want het Davidsfonds Nationaal bestaat 150 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Daarom nodigden we voor deze feestelijke avond ook de winnaars van de voorbije jaren uit.”

Eerste selectie

De voorronde van deze schrijfwedstrijd vond plaats in de derde graad van de lagere scholen uit Ardooie. “De leerkrachten maakten een eerste selectie. Zo mocht ik maar liefst twintig werkjes ontvangen. Met deze werkjes ging onze plaatselijke jury aan de slag. De acht schrijvers van de beste werkjes werden hier vanavond uitgenodigd. Hieruit werd de winnaar of winnares aangeduid. Ook dit jaar is de winnares door onze vier juryleden als een van de beste aangeduid.”

Mooi boekenpakket

Het Davidsfonds Koolskamp-Ardooie zorgde alvast voor een mooi boekenpakket. De leerlingen op de plaatsen vier tot acht zijn (in willekeurige volgorde): Lars Duynslaeger, Elana Vandewynckele, Frauke Vanhee, Leon D’Haese en Orlano Feys.

Fiere vader

“Zo komen we aan de top drie met Jules Kindt en Lili-Victorie op plaats drie en twee. Lynn Vanelslander uit het zesde leerjaar van De Zonnebloem werd ook dit jaar als de winnares aangeduid. We hebben hier dus duidelijk met jong aankomend talent te maken. Proficiat, Lynn!” Als plaatselijke winnares gaat Lynn automatisch door naar de nationale finaleronde. Wij noteerden nog dat Lynn de eerste dubbele winnaar is. Volgens fiere vader Tom is Lynn zeer geïnteresseerd in taal en leest ze veel. Volgend jaar verlaat ze De Zonnebloem om Latijnse te volgen. “Misschien wel jouw opvolger bij de Weekbode?” glimlacht vader.