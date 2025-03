LUX festival schenkt deel van opbrengst aan vzw Xplo

Elk jaar schenkt LUX een deel van de opbrengst van het festival weg. Dinsdagavond 18 maart ging een delegatie van LUX langs bij vzw Xplo, die actief is in de jeugdzorg, met een cheque van 300 euro.

Het Rollegemse festival houdt eraan om elk jaar een deel van de opbrengst van hun tweedaags festival weg te schenken aan een goed doel. In 2024 was dat Xplo, een vzw die actief is in bijzondere jeugdhulp en een vestiging heeft op Pottelberg in Kortrijk. LUX kon een cheque van 300 euro overhandigen. Xplo kan daarmee een deel van het initiatief ‘Boze Plek’ bekostigen, een plek waar kinderen en jongeren die boos zijn, zich kunnen afreageren met onder meer ‘roepbuizen’, een fiets en een boksbal.

Ook voor 2025 heeft LUX festival een goed doel, namelijk de actie Brooddoosnodig van de vzw Enchanté. “Omdat élke leerling recht heeft op een goed gevuld brooddoos op school”, zeggen Bert Vanneste en Arne Demyttenaere van LUX. Het festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei.