LUX festival Rollegem lanceert nieuw concept: “Topbands op vrijdag, gezinsfestival op zaterdag”

Volgend jaar schakelt de zesde editie van LUX festival een versnelling hoger. “De sterkte van LUX is dat we onszelf elk jaar heruitvinden”, zegt Arne Demyttenaere. “Voor volgend jaar gaan we resoluut voor een andere formule. Op vrijdag 10 mei treden alleen maar topbands op, op zaterdag 11 mei wordt het een puur gezinsfestival.”

De eerste editie van LUX festival vond in 2017 plaats en bleek meteen een schot in de roos. De voorbije jaren – met een pauze in 2020 en 2021 door corona – groeide het festival onder de Rollegemse kerktoren almaar meer uit tot een gevestigde waarde in de regio. Het geheim voor de succesvolle zaterdagen: puur kinderentertainment tot 20 uur, daarna een mix van (cover)bands en dj’s erna. Na corona voegden ze nog een extra avond toe aan onze programmatie: Comedy-de-LUX op vrijdagavond.

“We zijn ook superblij dat Raymond van het Groenewoud komt. Topambiance verzekerd en dat voor een heel schappelijke prijs”

Voor 2024 verandert LUX festival van concept: op vrijdagavond 10 mei is het “dikke fjèste” voor de volwassenen, op zaterdag 11 mei zijn kinderen de baas. “Op vrijdag treden allemaal ronkende namen op”, zegt muziekverantwoordelijke Peter Dekimpe. “Kortrijk Drumt opent, Discobar Galaxie sluit af. Tussenin zijn er optredens van Kimberly Penez (dit jaar winnares van ‘t Kelegat van Kortrijk, red.), Willy on Tour, de band van Radio Willy met Rick De Leeuw, Marcel Vanthilt, Stijn Meuris en Tomas De Soete, en we zijn ook superblij dat Raymond van het Groenewoud komt. Topambiance verzekerd en dat voor een heel schappelijke prijs.”

“Gezinnen omcirkelen 11 mei best met rood in hun agenda, want dan is Rollegem de place to be”

Op zaterdag 11 mei kunnen kinderen zich helemaal uitleven. “Knutselen, grime, verteltheater, goochelacts, druminitiaties, … We bouwen ons afgesloten festivalterrein om tot een echt kinderparadijs. Kinderen zullen zich dan ook geen moment vervelen”, aldus Johannes Vandenbogaerde, Jelle Janssens en Sharon Hoorens, die de animatie op LUX plannen. “Er zijn ook optredens van onder meer De Ketnetband en Raf Violi. En iedereen kan hiervan gratis genieten. Gezinnen omcirkelen 11 mei dus het best met rood in hun agenda, want dan is Rollegem de place to be.”

Tickets voor de vrijdagavond zijn nu al te koop. Een ticket in voorverkoop kost 22 euro all-in en kan je reserveren via deze link. Zo geniet je meteen van 5 euro korting. Leuk weetje: wie enkele uurtjes vrijwilliger is op het LUX festival, krijgt zijn toegangsticket voor de vrijdagavond als cadeau.