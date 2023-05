Lustrumeditie voor Lighthouse Open Air in Oostduinkerke: “We willen graag 2.000 bezoekers verwelkomen”

Op 15 juli organiseert vzw Semper Festum voor de vijfde keer Lighthouse Open Air, een openluchtfestival waar disco, house en dance centraal staan. De vriendenbende verwelkomt voor het eerst een buitenlandse dj op het podium.

Charly Braet (27) komt uit De Panne en stond in 2015 mee aan de wieg van de vzw Semper Festum. “We zijn met elf leeftijdsgenoten, komen allemaal uit de regio De Panne-Koksijde en kennen elkaar vanuit onze studentenperiode”, zegt Charly. “Na enkele beerpongtornooien en een evenement met oudejaarsavond, focussen we ons nu volledig op Lighthouse. Het wordt op 15 juli onze vijfde editie, de tweede na corona. Vorig jaar was het op 23 juli in de grote verlofperiode, nu verwachten dat er de 15de minder mensen op vakantie zullen zijn. Net als vorig jaar zitten we nog steeds op dezelfde locatie in de Hazebeekstraat, vlakbij Golf ter Hille. We willen de naam Lighthouse – Engels voor vuurtoren – in de verf zetten. Ook in onze campagne komt het vuurtorenlogo steeds naar voor.”

Het festival is 18+, start om 14 uur en eindigt om 3 uur. Intussen is de volledige line-up bekend. “We verwelkomen met Cucut voor het eerst een buitenlandse dj. Hij komt uit Barcelona en enkele leden zagen hem daar al aan het werk. Verder komen ook Maxim Lany, Nico Morano, Ravenouss, Barbosa B2B Veedewee, Who is Isaak?, YAMO en DJ Pfeffer. Die laatste kondigden we deze week aan en dat is de alias van Ben Peperstraete. Hij is mede-oprichter van Ostend Beach en werkt als externe partner mee aan ons festival.”

Streefdoel

De tickets verkopen goed en ze hopen dit jaar een nieuwe kaap te overschrijven. “Ons streefdoel is 2.000 bezoekers, dat zouden er 250 meer zijn dan 2022. Met deze stevige line-up hopen we alvast dit doel te bereiken. De early bird tickets gingen vlot de deur uit en nu kan je online zowel gewone als VIP-tickets kopen. Die kosten respectievelijk 24 en 45 euro. Vorig jaar was er al een zone voor onze partners, nu willen we die zone ook voor het publiek openstellen. We zijn blij dat we weer op een trouwe groep vrijwilligers kunnen rekenen en ook enkele lokale jeugdbewegingen ondersteunen ons.”

De Steiger

Na het evenement willen ze met een deel van de opbrengsten een schenking doen aan een goed doel. “We kiezen voor een lokaal project: De Steiger. Deze afdeling is deel van scholengroep MPI Westhoek-Koksijde. Het is een school voor kinderen met beperkte leermogelijkheden en kinderen met emotionele problemen”, besluit Charly Braet.

Meer info: www.lighthouseopenair.be/