Lumineuze Nachten aan Brouwerij Rodenbach klokt af op 10.000 bezoekers en dat is opvallend minder dan de vorige keer: “Niet de ideale periode”

Het lichtspektakel de Lumineuze Nachten lokte de voorbije weken 10.000 bezoekers naar de site van de Brouwerij Rodenbach. Dat is minder dan ruim twee jaar geleden, toen 25.000 bezoekers langs kwamen. Toch blikken de organisatoren tevreden terug op deze editie. “We zagen heel wat blije gezichten”, zegt Luc Stragier.

De voorbije zes weekends palmde Urban Mapping opnieuw de site van Brouwerij Rodenbach in met een lichtspektakel. Eind 2022 lokten de Lumineuze Nachten 25.000 bezoekers naar de site, dit jaar woonden 10.000 mensen het lichtspektakel bij. “Dit is niet de ideale periode in het jaar om iets dergelijks te doen. Ook in musea bijvoorbeeld is het in januari en februari minder druk”, zegt Luc Stragier van Urban Mapping, het bedrijf dat internationaal al doorbrak met lichtspektakels.

De organisatoren zagen ook dat er opvallend weinig kinderen kwamen kijken. “Normaal gezien zijn 20 à 25 procent van onze bezoekers kinderen. Misschien vinden veel ouders en grootouders het niet zo’n goed idee om hun kinderen mee te nemen naar een brouwerij?”

Brouwerijbezoek

Het lichtspektakel lokte bezoekers uit heel het land naar Roeselare. “We hebben heel veel verschillende dialecten gehoord. Een derde van onze bezoekers kwam van buiten West-Vlaanderen. Dat betekent dat we met wat we doen voldoende uitstraling hebben over heel Vlaanderen.”

Heel wat bezoekers genoten ook van een diner by candlelight of koppelden een brouwerijbezoek aan het lichtspektakel. “We merkten ook dat de bezoekers erg blij waren met een vers getapte Rodenbach. We hebben heel wat leuke commentaren gehoord en die nemen we mee naar de toekomst.”

Oostende en Antwerpen

Nieuwe evenementen in hun thuisstad staan er voor vader en zoon Stragier niet op de planning. “Nu zijn we volop bezig met evenementen in Oostende en Antwerpen. Eind dit jaar trekken we ook terug naar Nederland voor een groots spektakel.”