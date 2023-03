Ludieke tentoonstelling rondzwerfkattenproblematiek in bibliotheek

Nog tot eind maart is de ludieke tentoonstelling De Geknipte Kat te gast in de bibliotheek. De expo behandelt het zwerfkattenprobleem, hoe de gemeente dat aanpakt en hoe katteneigenaars kunnen helpen.

“We zijn de eerste West-Vlaamse gemeente die de tentoonstelling mag verwelkomen”, weet schepen Chris Verhaeghe (Open VLD), bevoegd voor dierenwelzijn. “De expo De Geknipte Kat is ontstaan in Ieper, niet voor niets de kattenstad. Ze is het resultaat van een grondig onderzoek door het Voorlopig Bewind, een groep jongeren met een stem in het Yper Museum. Zij sloegen de handen in elkaar met de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.”

29 zwerfkatten

“De expo toont op een ludieke manier het verband tussen de niet-gesteriliseerde huiskat en het zwerfkattenprobleem. De jongeren en de dienst dierenwelzijn kregen daarbij de ondersteuning van productiehuis Dans La Pluie, van VRT-journalist Tijs Mauroo, de tentoonstellingsdesigners van Pièce Montée, MNM-medewerker Imane Boudadi, het dierenasiel Ieper, diverse stadsdiensten en dierenartsen. Ook kattenliefhebbers Lize Feryn, Aster Nzeyimana en Chris Dusauchoit hielpen hen op weg. Wij gingen in Staden in 2022 aan de slag met verschillende meldingen van zwerfkatten”, gaat de schepen verder. “In totaal volgen we 29 zwerfkatten op. We werken daarvoor samen met het Roeselaarse dierenasiel.”

Om het zwerfkattenbeleid ruimer bekend te maken, is de tentoonstelling de volledige maand maart gratis te bezichtigen in de bib.

steriliseren

“Het probleem is dat velen hun kat nog niet laten chippen en steriliseren. Bezoekers van de expo komen er te weten hoe Staden en het dierenasiel het zwerfkattenprobleem aanpakken en wat ze kunnen doen om te helpen. Spelenderwijs krijgen ze informatie over hoe ze het best hun kat kunnen verzorgen en hoe belangrijk sterilisatie en het chippen daarbij wel zijn. Aan de hand van verschillende meerkeuzevragen kunnen bezoekers meteen testen hoe goed hun kennis over katten en zwerfkatten is.”

“De expo trekt De Geknipte Kat daarna verder door Vlaanderen om inwoners vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als katteneigenaar”, besluit de schepen. (BCH)

De expo De Geknipte Kat is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van bibliotheek De Gobbe in de Ooststraat 2.