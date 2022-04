Luc Perneel organiseert Expo Stripluc(k) in Bar Giraf in Roeselare

Op zaterdag 23 en zondag 24 april kan je in Bar Giraf terecht voor een unieke striptentoonstelling. Luc Perneel (63) stelt er éénmalig een selectie tentoon van zijn uitgebreide collectie strips.

De liefde tussen Luc Perneel en de strip begon op achtjarige leeftijd. Het Jampuddingspook van Jommeke maakte een zodanige indruk dat hij 55 jaar later maar liefst 5.000 strips verzameld heeft. “Als kind waren strips mijn leven”, vertelt Luc.

“Er was geen tv en door de strips kon ik mijn fantasie de vrije loop laten. Ik spaarde mijn eerste centjes om albums te kopen, waardoor ik nu over een paar unieke eerste drukken beschik. Later ging ik beurzen en rommelmarkten afstruinen om mijn collectie uit te breiden.”

Maar soms moet je ook gewoon geluk hebben. “Zo werd ik op een bepaald moment gecontacteerd door een andere verzamelaar die ermee ophield. Hij had op internetfora gezien dat ik gepassioneerd was en schonk mij zijn oude, zeldzame strips. Dat komt maar één keer in je leven voor!”

212 reeksen

De verzameling van Luc telt intussen tegen de 5.000 strips. Hij kreeg thuis de zolder ter beschikking, maar ook die barst uit haar voegen.

“Mensen vroegen me al langer om mijn collectie eens te mogen inkijken”, vertelt Luc, “maar ik zag het niet zitten om iedereen zomaar door mijn huis te laten lopen. Toen ik op café hierover sprak met mijn vriend Jimmy Hostens, stelde Henk De Gheldere, eigenaar van Bar Giraf, voor om bij hen een expo te houden en van het één kwam het andere.”

Luc selecteerde voor de expo maar liefst 212 reeksen van een 80-tal striptekenaars. De focus ligt op de Belgische strip, al heeft hij ook een paar buitenlandse in zijn bezit. “Mensen beseffen niet hoe belangrijk België geweest is voor de stripwereld”, weet Luc.

“Wij hebben een schat aan striptekenaars die vaak pareltjes hebben uitgebracht, maar velen zijn arm en onbekend gestorven.”

Striptalent

In de Vlaamse kamer ontdek je onder andere originele krantenstrips uit de jaren ‘40, de legendarische blauwe reeks van Willy Vandersteen en een eerste druk van De jacht op een voetbal van Jommeke. Ook in Wallonië en Brussel is heel wat gekend en minder striptalent. Velen van ons kennen Hergé, maar er is zo veel meer te ontdekken. Wat deze tentoonstelling echt uniek maakt, is de gepassioneerde toelichting van Luc.

Zijn kennis over de stripwereld is ongekend. Noem een naam of een strip en hij is minutenlang vertrokken. Als we Luc vragen naar zijn favoriete strip, antwoordt hij meteen Blake & Mortimer. “Het Gele Teken is voor mij zonder twijfel het beste album”, vertelt hij. “De tekenaar, Edgard P. Jacobs, is dan ook geniaal. Hij is gestart als rechterhand van Hergé, was zelfs de betere van de twee, maar Hergé is onterecht met de pluimen gaan lopen.”

Van de recentere albums moet Luc niet zo veel weten. “Ik hou van de simpele verhaallijnen”, vertelt hij. “Die nieuwere stripreeksen maken het allemaal onnodig ingewikkeld.”

Signeersessie

Goede vriend en Roeselaars striptalent Jimmy Hostens zal ook aanwezig zijn tijdens het tentoonstellingsweekend. Hij brengt enkele strips mee, waaronder de albums van Altijd ergens oorlog. Jimmy zal ter plaatse tekenen en zijn albums signeren.

(LC)