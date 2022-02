Lottrekking voor Klinkende Kroegen in Brugge zet kwaad bloed bij horeca-uitbaters

Het zag er even naar uit alsof we een zomer zonder het populaire Klinkende Kroegen tegemoet gingen. Op een woelige vergadering kondigde schepen Nico Blontrock onverwacht een lottrekking aan om uit de 31 kandidaten 27 plaatsen toe te wijzen. Dik tegen de zin van de horecabazen, die dreigden met een boycot als niet iedereen mocht meedoen.

Van 6 juli tot 31 augustus vindt opnieuw iedere woensdagavond Klinkende Kroegen plaats. In of bij je favoriete kroeg in de binnenstad kun je zo weer genieten van leuke muziek in een toffe ambiance. Het overleg dat eraan voorafging verliep echter in een minder toffe ambiance. Door een geschil tussen het stadsbestuur en de geïnteresseerde uitbaters zag het er even naar uit dat er deze zomer helemaal geen Klinkende Kroegen zou plaatsvinden.

Eerder deze week waren de uitbaters die zich hadden ingeschreven voor deelname aanwezig op een door schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) geleide vergadering in het buurtcentrum Xaverianen in Sint-Michiels. De uitbaters gingen ervan uit dat de datum, waarvoor ze eerder via een formulier hun voorkeur moesten geven, zou vastgelegd worden en dat er wat praktische afspraken zouden gemaakt worden. Er hadden zich 31 uitbatingen ingeschreven. Vermits er vorig jaar 33 kandidaten mochten deelnemen, leek er geen vuiltje aan de lucht.

Tot de schepen samen met de aanwezige ambtenaar van de dienst vergunningen liet verstaan dat er eerst een trekking zou gehouden worden omdat er maar 27 plaatsen waren voor 31 kandidaten. “Wij waren er helemaal niet van op de hoogte dat er een trekking zou zijn”, liet een verbolgen horeca-uitbater ons weten. “Andere jaren was er overleg vooraf tussen Horeca Brugge en de Stad en werden regelingen getroffen om zo’n trekking te vermijden.”

Kennelijk onder luid protest ging die de trekking dan toch van start, waarbij het nodig werd geacht de spanning nog op te drijven door niet gewoon de vier afvallers te loten maar wel de 27 eruit te halen die wél mochten deelnemen. “Een hallucinante, tergende en zenuwslopende vertoning was het”, klinkt het bij een andere aanwezige uitbater.

Brouwerijen

“We begrijpen niet waarom het niet mogelijk is om alle geïnteresseerden een plaatsje op de kalender te geven door er bijvoorbeeld eens vier in plaats van drie op een avond te zetten of door een datum in juni of september toe te voegen. Moet de derde grootste stad van Vlaanderen echt een loting organiseren om vier cafeetjes die positief willen meewerken tegen te houden?”

Omdat na de loting bleek dat ook enkele ‘vaste waarden’ uit de boot vielen, werd het ongenoegen onder de kroegbazen nog groter en werd er zelfs opgeroepen tot een volledige boycot van Klinkende Kroegen. “Als we niet allemaal mogen meedoen, doet er niemand mee”, klonk het naar we vernemen onder luid applaus. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. Nadat enkele uitbaters opperden dat het misschien toch niet helemaal juist is dat brouwerijen, zoals De Halve Maan en Bourgogne des Flandres, en gesubsidieerde instellingen zoals Snuffel, wel mogen deelnemen en échte kroegen niet, zette er zich een en ander in beweging. De brouwerijen wilden de horeca-uitbaters, aan wie ze vaak bier leveren, niet tegen de haren in strijken en trokken hun kandidatuur in. Net als hostel Snuffel. Een horecaondernemer die met twee zaken had ingeschreven, nam genoegen met deelname met één zaak. En zo konden de vier afvallers dus toch opgevist worden.

Cultuurschepen Nico Blontrock verdedigt de aanpak. “Het aantal deelnemers uitbreiden is geen optie omdat we ook de overlast en draagkracht voor de omwonenden willen bewaken. Bovendien moet je er ook rekening houden dat ons aantal podia, nadarhekken en ander materiaal dat we aanleveren niet onbeperkt is. Het moet nog haalbaar blijven voor onze stadsdiensten.”

