Lokale brouwers in de kijker op eerste bierfestival: “Proeven van 27 bieren”

Na het koffiefestival dat afgelopen zomer plaatsvond, organiseert de dienst vrije tijd op zaterdag 10 december de eerste editie van het Langemark-Poelkapels bierfestival. Zes brouwers met een link met de gemeente komen er samen zo’n 27 biertjes presenteren.

Bierliefhebbers worden deze winter verwend in Langemark-Poelkapelle, want op zaterdag 10 december kunnen ze terecht in OC Den Tap voor het eerste bierfestival. “Alle brouwers op het festival hebben een link met de gemeente”, zegt Jo Lottegier van de dienst Toerisme. “Ofwel zijn ze woonachtig in Langemark-Poelkapelle, ofwel zijn ze afkomstig van Langemark-Poelkapelle. Het is de eerste keer dat we dat doen om onze brouwers in de kijker te stellen.”

“De Westhoek profileert zich als een regio waar het goed is om te leven met de campagne De Grote Goesting”, zegt schepen Laurent Hoornaert. “Iedereen is bezig met eten en drinken te promoten. Wij hadden al ons koffiefestival, maar ik denk dat we ook trots mogen zijn dat we hier in Langemark-Poelkapelle ook iets te zeggen hebben op het vlak van bier. We hebben mensen die bier brouwen of hoge toppen scheren in de bierwereld. Veel inwoners weten dat niet.”

“In Den Tap zal je het gevoel hebben dat je in een bruine kroeg bent”

“De meeste mensen kennen wel de Pater Pitte van Hans Vandenputte uit Sint-Juliaan, maar er zijn nog veel meer bieren met een Langemark-Poelkapelse link”, zegt Jo Lottegier. “We hebben ook nog Bram Vandewalle van Castalia Craft Beers, die afkomstig is van Poelkapelle maar vooral in Zonnebeke brouwt. Benjamin Marcant heeft ook een aantal ‘Mister’-biertjes die hij komt voorstellen. Stijn Degezelle werkt dan weer voor de bekende brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Rudi Ghequire, afkomstig uit Poelkapelle, is sitemanager voor Rodenbach en heeft zo ook een link met de Ieperse stadsbrouwerij de Kazematten. Ook de etiketbieren van bierhandel Deruytter zullen van de partij zijn.”

Zes standen

Er zullen zes standjes staan waar de bezoekers zullen kunnen proeven van 27 biertjes. “Ze zullen kunnen een jeton aankopen en met die jeton zullen ze een biertje in een proefglaasje kunnen kopen”, zegt Jo. “Wij zorgen ervoor dat Den Tap gezellig ingericht wordt zodat je toch een beetje het gevoel bent dat je in een bruine kroeg bent. Randanimatie voorzien we voorlopig niet.”

“Voor deze eerste editie willen we ons focussen op het bier en zien wat dat geeft. We zijn benieuwd. Als we 200 bezoekers halen, zal ik heel content zijn. We maakten al een Facebook-evenement aan en daarop kregen we toch al 300 à 400 reacties op gekregen van mensen die geïnteresseerd zijn. Stel dat de helft daarvan komt, dan zijn we al heel content.”

Een van de standhouders is Hans Vandeputte, die zijn bieren Pater Pitte en Stoute Pitte zal voorstellen. “Het is altijd interessant dat de gemeente een beetje reclame maakt voor de eigen lokale producenten. Ik kan dat alleen maar toejuichen”, zegt Hans. “Ik doe nog zo’n tien bierfestivals per jaar. Voor het geld moet je zulke dingen niet doen, maar het is ten eerste al heel plezant. Het is de ideale gelegenheid om te netwerken met andere brouwers.”