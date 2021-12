Lokaal Boetiek voor het eerst in Heule op zondag 5 december, unieke stukken van Belgische makers met een hart voor ambacht

Op zondag 5 december van 10.30 tot 17.30 uur vindt Lokaal Boetiek voor de eerste keer plaats in Muster. Het concept is simpel: je koopt rechtstreeks van Belgische makers met een hart voor ambacht. Het is de derde editie van deze beurs, maar de eerste keer in Heule.

“Lokaal Boetiek is een organisatie van Lokaal. Bekend van Lokaalmarkt, de wekelijkse versmarkt met bar en kinderatelier die elke zaterdagochtend plaatsvindt”, zegt organisator Sjarel Buysschaert van Lokaal.

“Lokaalmarkt is een plaats van samenkomst. We brengen er producenten en consumenten met elkaar in verbinding. Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde voor makers, mensen die met een creatief ambacht bezig zijn. Het sluit dus perfect aan bij ons verhaal.”

Ambachtelijk talent

Voor de organisatie van Lokaal Boetiek slaat Lokaal de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van actrice en model Lize Feryn en haar zussen Yanne en Mira. Samen organiseerden ze de Lokaal Boetieks 2021. In Heule doen nog meer dan 25 andere makers mee.

“Onder hen onder meer grafisch ontwerpers, juwelenontwerpers, keramisten, lederbewerkers en zoveel meer. Er is voor ieder wat te vinden. Steeds leuk om op een zondagnamiddag ambachtelijk talent te ontdekken.”

Lokaal Boetiek is geen hobbybeurs. Wij zijn een platform voor zowel professionele makers als voor opkomend talent. Voor velen onder hen is dit een ideale gelegenheid om naar buiten te komen”, zegt Sjarel.

Eindejaarsgeschenk

Rechtstreeks kopen bij de maker heeft zijn voordelen, vindt Sjarel. “Je steunt lokaal ondernemerschap en duurzame productie. Je wint veel op prijs-kwaliteit en je koopt een uniek stuk, voor jezelf of als verjaardagscadeau of eindejaarsgeschenk voor onder de kerstboom.”

“Muster is een mooie locatie en leent zich perfect om er Lokaal Boetiek te organiseren. De bar en de kinderhoek zijn hier extra troeven. De formule is hetzelfde principe als onze wekelijkse lokaalmarkt. Het enige verschil is dat het een non food markt is”, vertelt Olivier Marescaux.

“We verzorgen met de De Stadsboerderij vzw de catering. We zorgen voor drank en versnaperingen, onder andere aperitiefplanken, verse soep en een aanbod croques om de honger te stillen. Je kan er ook je zondagse koffie drinken met zoetigheden.”

Laatste in de rij

Lokaal Boetiek in Heule is de laatste in de rij van vijf.

“De Boetieks in Deerlijk, Ieper, Deurne en Roeselare waren al een succes. In Heule sluiten we gegarandeerd positief het succesverhaal Lokaal Boetiek 2021 af”, besluit Sjarel.

(CH)