Lokaal bestuur steunt met dopjes petflesjes opleiding blindengeleidehond: Gratis receptie met oog voor goed doel

Op zondag 28 augustus trakteert het lokaal bestuur alle inwoners op een gratis receptie. Het is de eerste maal dat dit gebeurt. Het bestuur verzamelt bovendien de dopjes van de petflesjes frisdrank, want die zijn geld waard en met dat geld kan, via Vrienden der Blinden, een blindengeleidehond een jaar lang worden opgeleid.

Het gemeentelijk traktaat aan de inwoners staat in de beleidsnota, maar door de coronaperikelen kon het nog niet eerder gerealiseerd worden. Maar uitstel betekent voor het lokaal bestuur geen afstel, en dus staat het traktaat zondag op het menu.

“Bedoeling was om dit om de twee à drie jaar te doen, bij de realisatie van een of ander project zoals de renovatie van het oud gemeentehuis, maar corona gooide roet in het eten”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter (Vooruit). “Maar nu het mag, hebben we beslist om het na het bouwverlof te doen. Aangezien de kans op een regenbui na die zeer droge periode groot is, en Koekelare Leeft toch haar tent moet opzetten, stelde ik voor om dit een week vroeger te doen, zodat niet alles in het water valt als het regent en we toch een dak boven het hoofd hebben.”

De schepen haalt meteen een zelf getekend plan boven, met de indeling van de tent. Het podium komt in het midden, zoals in het Sportpaleis, met aan weerszijden een toog van 14 meter lengte, omringd door 140 bartafels waar men zijn frietjes kan opeten, en stoelen voor senioren die willen zitten.

Er zijn drankjes en een bakje friet met een snack erbij voor al wie zich inschrijft

“Aangezien we niet weten hoeveel mensen er zullen komen opdagen, hebben we gevraagd aan de inwoners om zich in te schrijven”, zegt Ampoorter. “De receptie vindt plaats tussen 11 en 13 uur, met tussenin een optreden van de groep Alex, Rudi & Ilse. Alle aanwezigen krijgen enkele verfrissende drankjes en een bakje friet met een brochette of een andere snack.”

Help en koop frisdrank

De schepen heeft ook aan het milieu gedacht: men zal niet alleen gebruikmaken van herbruikbare bekers, maar ook van herbruikbare bakjes voor de frietjes.

“Enkel de frisdranken worden opgediend in petflesjes. De dopjes van die petflesjes zijn geld waard en daarom heb ik door onze technische dienst een toren laten maken, waarin de mensen die dopjes kunnen deponeren. De opbrengst van die dopjes zal worden geschonken aan de vereniging Vrienden der Blinden in Koksijde, die instaat voor het opleiden van blindengeleidehonden. Een hond opleiden duurt ongeveer een jaar en kost 25.000 euro.”

“Zo slaan we drie vliegen in een klap”, vat de schepen samen. “We zorgen voor het milieu, besparen ons een berg afval, en steunen de Vrienden der Blinden.” (EV)