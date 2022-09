Lions Beer Festival in Komen-Waasten pakt uit met 40 verschillende soorten bier

Afgelopen weekend vonden 40 verschillende soorten bier hun weg naar de dorstige tijdens het Lions Beer Festival. Met de opbrengst ondersteunt de organisatie de lokale scholen in hun strijd voor een betere verkeersveiligheid.

De hemelsluizen werden opengedraaid en ook de temperatuur kende een eerste dip maar dat weerhield honderden mensen er niet van af te zakken naar de overdekte markt van Komen-Waasten voor de 10de editie van het Lions Beer Festival. Bekende en heel wat minder bekende bieren werden er aangeboden zodat alle aanwezigen konden proeven van de variaties van het vloeibare goud.

Klassiekers

“We schreven verschillende brouwerijen aan, zowel groot als klein en heel wat reageerden positief op onze vraag”, blikt een tevreden voorzitter Pascal Deprez terug op het festival. “De klassiekers ontbraken natuurlijk niet op de drankenkaart maar ook voor erg aparte bieren was er dit jaar meer dan voldoende plaats. Wat dacht je bijvoorbeeld van Rasta, een bier dat voorzien is van een scheutje rum? Ook de lokale spelers waren van de partij want zo bracht onder andere La Malle Poste een vat van hun eigen brouwsel mee.”

Het Lions Beer Festival, georganiseerd door de Lions Club Komen-Waasten, schenkt jaarlijks de opbrengst van het gebeuren aan een goed doel en ook dit jaar was dit niet anders. “Zowat iedereen weet dat we de strijd tegen kanker een warm hart toedragen en daar heel wat voor organiseren”, verklaarde de voorzitter nog.

Gele hesjes

“Dit jaar hebben we echter ook onze gemeentelijke scholen aangesproken en zullen we hen niet minder dan 800 gele hesjes overhandigen. Het kleinood is onmisbaar in de strijd voor een betere verkeersveiligheid. Wanneer onze kinderen gezien worden op de openbare weg, kunnen drama’s worden vermeden.”