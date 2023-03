Line-up bekend van de zesde editie van BOS! festival in Gullegem: “We gaan opnieuw volop voor gezellig, genre-overschrijdend, groen en gezinsvriendelijk”

Voor de zesde editie van BOS! festival strijken de concertorganisatoren van Wilde Westen weer neer in provinciedomein Bergelen in Gullegem. Dit jaar nemen ze kleppers als Ruben Block, Flip Kowlier en Emma Ruth Rundle mee. Ook de rest van de line-up blaakt van internationaal en Belgisch talent. Bergelen wordt op zaterdag 15 juli weer dé plek waar je veel genres kan ontdekken en dat in een bijzonder groene en gezellige sfeer.

Bergelen vormt het unieke decor van BOS! festival. BOS! omarmt dan ook met veel respect de fauna en flora van Bergelen, en maakt daarom groene keuzes. Zo wijst de organisatie wegwerpbekers af, worden de decibels wat lager gehouden en vind je enkel vegetarische en veganistische foodtrucks op het terrein.

“Met Wilde Westen houden we ervan om genres te laten blenden. Ook op BOS! gaat het alle kanten uit: van de innemende pianomuziek van Martin Kohlstedt tot de poppy fado van Ão. Ik kijk ook uit naar het afscheidsoptreden van Ansatz der Maschine en de beklijvende viool van Catherine Graindorge, die trouwens onlangs nog een album uitbracht met Iggy Pop”, zegt Tom Vangheluwe, directeur Wilde Westen.

Gezinsvriendelijk festival

Door de locatie en de rustige line-up is het een heel gezinsvriendelijk festival. Kinderen onder de 12 jaar mogen dan ook gratis naar het festival. Tickets kosten 45 euro. Festivalliefhebbers onder de 18, studenten en Wild Card-houders betalen 42 euro. Met een UITpas kan je naar het festival voor 10,60 euro.