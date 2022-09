Lifestylebeurs Le Manoir voor derde keer in Beernem

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september wordt in de Fortstraat voor de derde keer een lifestylebeurs georganiseerd. Dat gebeurt op het domein van Le Manoir Alexandre, een bedrijf dat handelt in delicatessen.

Iris Van Dale (48) en Geert Simoen (64) zijn initiatiefnemers van de beurs. In Torhout organiseren ze al 29 jaar een gelijkaardige beurs en in Malle doet het duo dat al drie jaar. Hoewel ze respectievelijk afkomstig zijn uit Brugge en Oostende, vonden ze in het terrein in Beernem een perfecte locatie voor hun evenement. “Onze beurzen zijn altijd in het thema van het goede leven. Daarbij zitten aspecten van tuinieren, voeding, lifestyle en interieur. We doen dat nu voor de derde keer in Beernem, al moeten we nu voor de eerste keer geen rekening houden met coronamaatregelen”, vertelt Van Dale.

Het domein van Le Manoir Alexandre is ideaal voor de beurs. “Die mensen hebben ons zelf opgebeld om ons te vertellen dat we hun domein kunnen gebruiken als we dat willen. Ze hebben zelfs een aantal zaken aangepast, zodat we extra standen kunnen lokken. De zijkanten van de prachtige dreef werden verbreed, waardoor mensen daar meer ruimte hebben voor hun kraampje”, gaat Simoen verder.

De organisatoren kunnen rekenen op een zestigtal deelnemende handelszaken. “Daarbij zijn ook mensen die met hun producten enkel op beurzen staan. Anderen verhandelen ook zelf.” Belangrijk is ook dat de beurs een koopbeurs is. Bezoekers kunnen er dus ook effectief producten kopen. Naast de kraampjes tref je er een aantal foodtrucks en “voor gezinnen met kinderen zijn er zelfs kortingstarieven.”

“Eigenlijk mikken we op iedereen die geniet van het goede leven. Iedereen die op zoek is naar dat tikkeltje speciaals voor huis en tuin.”, besluit Simoen. (AVH)

Tickets via de website 6 euro, aan de deur 7 euro. Meer info: www.lifestylebeurzen.be/info.