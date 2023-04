Liefhebbers van champagne zondag welkom in Geluwe voor eerste editie van Beats & Bubbels

Beats & Bubbels is komende zondag vanaf 9 uur tot 17 uur in de polyvalente zaal van GC Gilwe in de Wervikstraat in Geluwe een gloednieuw evenement. Het gaat om een beurs van cd’s, vinylplaten en champagnecapsules. Er zal kunnen worden geruild. Luc Daels en zijn echtgenote Katrien Verhalle zijn de organisatoren.

“We zijn beiden liefhebber van champagne”, vertelt Luc. “Mijn echtgenote verzamelt capsules en moet er ondertussen wel zo’n 4.000 hebben. Ik ben gitarist in twee groepen en heb een verzameling van ongeveer 5.000 cd’s en vinylplaten. We kennen veel mensen die champagnecapsules verzamelen. Onder meer de vrienden die voor de eerste keer een ruilbeurs in buurthuis De Kier in Wervik organiseerden.”

“Het wordt zondag een soort collectorsdag. Weliswaar uitgerekend op Pasen en tijdens Parijs-Roubaix, maar het was de enige dag die in het voorjaar nog vrij was. We verwachten dat het heel druk wordt tot 14 uur. We gaan voor de koersliefhebbers een televisie voorzien.”

“Met cd’s en vinylplaten verwacht ik tien à twaalf standhouders. Of we het jaarlijks gaan organiseren, weten we nu niet. We gaan eerst afwachten hoe het zondag uitdraait en zullen dan conclusies trekken. Er zal ook champagne te koop zijn van boer Louis Déhu. En elke bezoeker krijgt ook een capsule.”

Primeur

Zondag valt er ook een primeur te beleven. “In 1984 bracht de hardrockgroep Buzzard uit Menen een lp uit en kregen ze vanuit Duitsland een aanbieding om een kleurvinyl en cd opnieuw uit te brengen”, vertelt Luc. “Ze zijn ondertussen bijna allemaal uitverkocht en zullen zondag bij ons liggen. Wie hiervoor heeft ingetekend, mag gratis binnen. Het zal een blij weerzien zijn van de leden van Buzzard.”

De toegang kost twee euro. (EDB)