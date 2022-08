Liefhebbers Mercedes-Benz komen samen in Moerkerke

Op zondag 4 september heeft bij het terrein van Jong Moerkerke aan de Waterhoek voor de achtste keer het evenement ‘MB, mijn passie’ plaats. Het gaat om een bijeenkomst van liefhebbers van het Duitse automerk Mercedes Benz. Er zijn zowel oude als jonge Mercedessen te bewonderen en dit vanaf 10 uur ‘s morgens.

“We stellen ook een aantal gloednieuwe wagens tentoon van Mercedes-dealer Van Mossel-Vereenooghe waaronder een aantal AMG-sportwagens. Ook de speciaalzaak voor oldtimer Mercedessen MEOR zet enkele speciale wagens tentoon, zoals een patentwagen van Carl Benz, die in 1886 officieel de eerste auto was”, weet organisator Sven De Baets.

“En dan is er ook nog een wagen die ooit tot het Vaticaan behoorde: een ‘pausmobiel’ uit de jaren 60. Er doen alles samen een tweehonderdtal Mercedessen mee aan de bijeenkomst met barbecue en met in de namiddag vanaf 14 uur een rondrit. Dit is sowieso het grootste Mercedestreffen in ons land. Dus voor liefhebbers is het zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen”, verzekert Sven De Baets. (PDV)

Meer info: www.facebook.com/bloggen.bedebaetssven