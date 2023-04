Liedjesvoorstelling brengt dementie onder de aandacht in Ichtegem

De seniorenraad pakt op donderdag 4 mei 2023, in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster, wzc Sint-Anna Curando Noord Eernegem en Hof Demeersseman Ichtegem uit met de liedjesvoorstelling ‘Kwijt’ van Koen Dewulf. Bedoeling is om via de liedjeswedstrijd het thema dementie bij de bevolking onder de aandacht te brengen.

“De oproep om aandacht te schenken aan het thema dementie komt vanuit de seniorenraad en wzc Sint Anna”, steekt Willy Hosten, schepen van Welzijn, van wal. “Heel wat mensen komen met dementie in aanraking en het delen van ervaringen of het spreken over de situatie, kan helpen om met deze ziekte om te gaan. Ons lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster en wzc Hof Demeersseman sloten zich graag aan bij dit thema”.

Grappenmaker

Koen Dewulf is een grappenmaker die het leven serieus neemt, met het hart op de tong. “Zingen, lachen, genieten, bewonderen: het kan nog allemaal als je iets kwijt bent in de hersenen. Herinneringen vervagen, vergetelheid slaat toe, maar je wordt daardoor niet minder mens”, klinkt het. “Het leven blijft de moeite waard om geleefd te worden.” In deze voorstelling brengt Koen Dewulf zijn sketches en liedjes over dementie samen. ‘Kwijt’ is geen pure comedyvoorstelling. Het houdt het midden tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek, afgewisseld met gedichten, liedjes speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd. ‘Kwijt’ is herkenbaar en brengt dementie op een manier die ons aan de betere kleinkunst doet denken.

“In de BEIblijver, die vanaf heden bij onze inwoners in de bus valt, brengen we dementie onder de aandacht. Wilfried Tilleman, lid van onze seniorenraad geeft er een openhartig interview over zijn ervaring met dementie. Hou je brievenbus zeker in de gaten”, vervolgt schepen Willy Hosten. Op woensdag 27 september plant de Ichtegemse seniorenraad opnieuw in samenwerking met LDC Dorpshuis De Ster en de wzc’s Sint Anna Curando Noord en Hof Demeersseman, ook een filmavond over dementie. The Father, een aangrijpend verhaal over een vader met dementie die alle hulp van zijn dochter weigert, staat dan op de agenda.

De liedjesvoorstelling ‘Kwijt’ in Dorpshuis De Ster in de Engelstraat start op donderdag 4 mei om 14 uur en kaarten kosten 5 euro. Deze zijn te bekomen in de deelnemende wzc’s en in Dorpshuis De Ster.