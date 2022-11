Lichtshow ‘De Lumineuze Nachten van Rodenbach’ in het water: “Vertraging door kortsluiting”

Dinsdag 1 november was het lang aanschuiven voor de lichtshow ‘De Lumineuze Nachten van Rodenbach’ in Roeselare. Door de hevige regenval was er een probleem met een van de installaties, waardoor de bezoekers enkele honderden meters in de gietende regen moesten aanschuiven. “Vlak voor de opening hadden we kortsluiting in een van onze installaties, die we dan vlug moesten vervangen met een reserve”, vertelt organisator Luc Stragier.

Vanaf 28 oktober tot en met 13 november kunnen mensen in de brouwerij Rodenbach genieten van een lichtshow over het ontstaan van Rodenbach. Tot nu toe was het een succes en komen er zelfs mensen van twee uur ver om het verhaal, ingesproken door Wim Opbrouck te beleven.

Maar dinsdagavond 1 november liep de show wat in het water. “Drie uur voor de start van de show checken we of alles in orde is en vlak voor de opening liep het mis. Het is eerste avond, dat het echt veel regent en bij een van de installaties was er een kortsluiting. Die hebben we dan vlug moeten vervangen met een reserve die we bij hebben. De eerste tijdsloten waren zo goed als uitverkocht en met die extra vertraging hadden we dan al vlug een lange rij. Vandaag zal er ook een van onze ploegen kijken waar er een druppeltje water binnengelopen is en die kortsluiting ontstaan is”, vertelt organisator Luc Stragier.

“Door een kortsluiting met het regenweer zijn we later van start kunnen gaan dan gepland”

Doorheen de avond was het lang aanschuiven en kon de wachtrij uitlopen. “De lichtshow gaat om de vijf minuten van start. In het begin hebben we wat grotere groepen binnen gelaten om de wachttijden niet te lang laten oplopen. Maar normaal willen we iets kleinere groepen binnen laten, zodat de hele beleving op hun gemak kunnen volgen en er voldoende plaats is. Als er een rij is, proberen we normaal ook al verder in de rij te gaan om de tickets te scannen en de mensen gerust te stellen en hun vragen te beantwoorden. Maar met de stortregen ging dat niet gemakkelijk.” (Lees verder onder de foto)

Bezoekers moesten de show volgen van onder hun paraplu’s. © GF

Voor de lichtshow is de organisatie heel afhankelijk van het weer. “Bijna alles is zo goed als buiten te doen. Alleen een klein stukje van het parcours gaat binnen doorheen de brouwerij. Het is een mooi parcours, waarvoor mensen van ver komen afgezakt. Dus we snappen dat mensen het jammer vinden als het regent, maar 9 op de 10 bezoekers zijn er heel positief over. We hebben ook wel gemerkt dat niet iedereen gekleed was op het weer. Dus vanaf nu zullen we mensen verwittigen dat ze bijvoorbeeld niet in een gewoon truitje moeten komen”, besluit Luc Stragier.