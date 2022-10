Lichtjesspektakel en carnavalsgekte op Paradijs

Met Paradijskermis komen er op 8, 9 en 10 oktober weer absolute hoogdagen aan voor de bewoners van de wijk Paradijs. Met volkse kermistradities, een halve ton snoep om uit te delen, een fakkeltocht en de carnavalsstoet als paradepaardjes.

Kermiszaterdag 8 oktober opent met de traditionele soepbedeling. “Met een triporteur trekken we de straat op om 150 liter paradijskermissoep aan huis te verkopen. In onze soep zitten altijd groenten van boer Dumortier en bouillon van slager Ivan Verbrugge. Jammer genoeg is Ivan na een val van een ladder tot het einde van het jaar werkonbekwaam. Daarom zitten er deze keer gehaktballetjes in de soep”, zegt voorzitter Johnny Porte van het kermiscomité.

Om 15 uur wordt aan café National het startschot gegeven van de Paradijskermiskoers. Bij het invallen van de duisternis zorgt de fakkeltocht voor een feeëriek spektakel. Dan trekt een stoet van lichtjes, lampionnen en verlichte bieten onder begeleiding van harmonie De Bie door de straten van het Paradijs. “We starten om 19.30 uur aan My Home in de Schelpenstraat. Deelname is gratis. Iedereen krijgt een bon voor een zak snoep op het einde van de tocht”, klinkt het.

Carnavalstoet

Op zondag om 15 uur barst de carnavalsgekte los en vliegt het snoepgoed in het rond. “Er defileren 14 praalwagens van onder andere de Motjes, de Orde van de Rodenbach, de Orde van de Moaten, De Losse Pols en de Orde van de Caloriebommetjes. Ook heel wat plaatselijke groepen uit onze wijk doen mee”, vertelt Johny. Zotte maandag staat in het teken van muziek en pinten, met om 11 uur een petanquetornooi in triplette in cafés National en Louis. “Paradijskermis is een kermis die lééft”, weet Johnny. “Die kermis is niet alleen mogelijk dankzij de sponsors maar ook dankzij de steun van de wijkbewoners. Elk jaar opnieuw kopen ze massaal lotjes voor de kermistombola. Ik ben fier om te kunnen zeggen dat we samenwerken met álle cafés van de wijk.”

Elk café doet mee

Elk café heeft overigens zijn eigen kermisprogramma. Zo is er onder meer op vrijdagavond in Sfeercafé Paradijs een compleet foute party met kandidaat Regenboogprins van België Nic, die in 2023 gaat voor de titel van keizer. In café National zorgen zangeressen Doremi Sofia en Shancy voor de muzikale ambiance op zaterdag en zondag. In Café d’ Hemelpoorte kan iedereen op zaterdagavond uit de bol gaan op het Schlager/Überbayernfestival.

In café Louis zijn er op vrijdag en zaterdag optredens van Back 2 Rock en Chrystal Bullet. (Carlos Berghman)