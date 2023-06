Lichtfeest Lissewege klaar om weer te schitteren

Op 18 en 19 augustus daalt ’s avonds tijdens het Lichtfeest opnieuw een gezellige gloed neer over het pittoreske polderdorp Lissewege. Net zoals vorige edities werken de bewoners, verenigingen en scholen van Lissewege mee aan een sfeervol programma onder leiding van het collectief Strijklicht en Brugge Plus.

Het programma wordt een combinatie van kunstzinnige sculpturen en voorstellingen met een vleugje muziek en dans, badend in licht en vuur. Het is een mix van kunstwerken op maat van Lissewege. Dit alles is te bewonderen op 9 locaties langs een feeëriek parcours van 1,7 km lang.

“De 23ste editie van Lichtfeest wordt alweer gekenmerkt door de intense samenwerking van alle Lissewegenaren”, aldus schepen Franky Demon. “Een eerste mooie samenwerking zien we hier in de tuin van de pastorie. De oudste leerlingen van basisschool De Lisblomme en ter Poorten gingen aan de slag met landschapskunstenaar en wilgenvlechter Jean-Louis Muller, die hen de traditionele techniek van het wilgenvlechten bijbracht. Hun ambachtelijke kunstwerken krijgen tijdens het Lichtfeest een extra dimensie omdat ze dan sfeervol belicht worden.”

Lichtfeest Lissewege past mooi binnen de uitstraling rond Lissewege: een authentiek sfeerdorp met een kunstig karakter”, vult schepen Mieke Hoste aan. “We hebben er alles aan gedaan om er een toegankelijk feest van te maken, met een haalbaar parcours langs negen locaties. Het worden mooie avonden voor de bewoners en voor de bezoekers die elkaar weer kunnen treffen op de sfeervolle terrasjes op het dorpsplein.”

“Eén ding staat nu al vast: Lichtfeest Lissewege wordt andermaal een hoogtepunt in onze rijkgevulde Brugse zomer”, besluit een duidelijk enthousiaste schepen Franky Demon. (PDC)