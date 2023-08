Lichtfeest: kunstwerken op maat van Lissewege

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus van 21 tot 23.30 uur vindt in het witte polderdorp Lissewege het jaarlijks Lichtfeest plaats. Installaties, performances, muziek en dans strekken zich uit over negen locaties verspreid over een parcours van 1,7 km dat sfeervol wordt uitgelicht met creaties van plaatselijke inwoners.

Alle inwoners van Lissewege werden uitgenodigd om hun gevels en ramen te versieren met licht en honderden kaarsen. Lien Notebaert fotografeerde de zestig jongste schoolgaande kinderen van het polderdorp, hun portretfoto’s lachen alle bezoekers toe vanop de lantaarns langs het parcours.

Sarah Moorkens en Sarah Papegnies stallen hun bakfiets en een overheadprojector met transparanten in de Stationsstraat en de Willem van Saeftingestraat. Deze twee jonge kunstenaars toveren de witte gevels in het dorp om tot canvassen voor tijdelijke illustraties die mythes tot leven brengen.

Kleurrijke kunstwerken aan bomen

Aan het Lisseweegs Vaartje worden er vijf lichtbakken geplaatst met de winnende foto’s van de wedstrijd ‘Kiek, je Lissewege’. De bewoners van de Pol Dhondtstraat installeerden kleurrijke kunstwerken aan de bomenrij recht tegenover hun huizen. In de boomgaard plaatste kunstencentrum ‘t Vaartje grote schildersezels waar lokale kunstenaars zich konden op uitleven. ‘De Toren Bekoren’ kan je overdag bewonderen vanop de toren, ‘s avonds worden de werken uitgelicht.

Op de parking aan de hoek van de Jakob Reyvaertstraat en de Oude Pastoriestraat creëert het Franse collectief Lomalamal een magisch universum: danser Sophie Damblin en jongleur Stéphane Asselborn brengen een mix van acrobatie en vuur.

Sacrale installatie

De leerlingen van het zesde leerjaar uit De Lisblomme en de derde graad uit Ter Poorten gingen aan de slag met landschapskunstenaar en wilgenvlechter Jean-Louis Muller. Samen bouwden ze kunstwerken met wilgentakken in de Pastorietuin.

Voor de Onze-Lieve-Vrouwe-Bezoekingskerk creëert lichtkunstenaar Reinout Hiel een sacrale installatie die in dialoog gaat met het monumentale gebouw en zijn geschiedenis. In het veldje achter buurtcentrum Levensvreugde danst Fanny Vandesande een solo, gebaseerd op het levensverhaal en de lievelingsmuziek van Lissewegenaar Rudi Huyghebaert. ‘From/To Doornik with Love’ brengt een ode aan het Lisseweegs Vaartje: bewoners brengen met vlotten, een hoop lichtgevende stenen en een straf verhaal hulde aan deze waterweg.

Info:lichtfeestlissewege.be