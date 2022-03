Lichtervelde trakteert wereldkampioen veldrijden Joran Wyseure op dorpsfeest

Een pak volk heeft Joran Wyseure zaterdagnamiddag toegejuicht voor zijn wereldtitel veldrijden bij de beloften. De jonge Lichterveldenaar werd ontvangen op het gemeentehuis en nadien getrakteerd op een dorpsfeest.

Lichtervelde is duidelijk nog altijd niet bekomen van de stunt die Joran Wyseure (21) op 29 januari uithaalde in het Amerikaanse Fayetteville. Hij liet er favorieten als Emiel Verstrynge, Thibau Nys en Pim Ronhaar achter zich en pakte ietwat verrassend de wereldtitel bij de beloften.

Het zorgde voor een ware Joran-gekte in Lichtervelde: bakkerij Vandemoortele verkocht Joran-taartjes, er kwam een brievenbus voor felicitaties in het gemeentehuis, zijn straat werd herdoopt ‘J. Wyseurelaan’ en Stijn Vandenbussche maakte zelfs een nummer voor de wereldkampioen: Win Like Wyseure.

Het hoogtepunt vond echter zaterdag plaats. Om 15 uur werd Joran ontvangen op het gemeentehuis, waarna hij zijn supporters kwam begroeten op de Marktplaats. VRT-journalist – en Lichterveldenaar – Johny Vansevenant interviewde er Wyseure, maar ook ex-crossers Klaas Vantornout en Eddy Messelis en ereburger Gilbert Desmet. Nadien barstte een heus volksfeest los.