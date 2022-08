Lichtervelde Loopt zoekt kampioenen op loopfietsjes

Lichtervelde Loopt pakt op zondag 18 september uit met twee nieuwigheden. “We organiseren voor de allerkleinsten het Lichtervelds kampioenschap loopfietsjes. Daarnaast is er keuze om de 5kilometer te joggen, te lopen of te wandelen”, zegt organisator Johan Derycke.

Lichtervelde Loopt is bekend om zijn vlak en snel parcours, ideaal om persoonlijke records te breken. Johan Derycke (60) is sinds 2016 de sterke man achter Lichtervelde Loopt. Johan, zelf altijd een meer dan begenadigd loper geweest, krijgt bij de organisatie wel hulp van sportfunctionaris Koen Vanhoutte.

“Het was Koen die voorstelde om ook eens uit te pakken met een wedstrijd met loopfietsjes voor de allerkleinsten. Zo komt het dat we op zondag 18 september om 13.30 uur het Lichtervelds kampioenschap loopfietsjes organiseren. Het is de bedoeling dat de peuters en kleuters deelnemen met hun eigen loopfietsje. Ze mogen tijdens de wedstrijd eventueel wel begeleid worden door hun ouders. Het is ook aangewezen om een helmpje te dragen”, verduidelijkt Johan Derycke.

Recreatief kan ook

Om 14 uur start de kleuterloop, daarna is het aan de jeugd volgens de verschillende schoolgraden, en om 15 uur begint de vijf kilometer. “Voor het eerst is dit geen competitieve, gewone wedstrijd meer. Zo willen we de recreatieve lopers, joggers en wandelaars ook de kans geven om deel te nemen aan de vijf kilometer. Er was vraag naar. Op die manier stellen we Lichtervelde Loopt nog meer open voor het grote publiek en de minder geoefende lopers.”

De tien kilometer start om 16 uur. “Dat is een wedstrijd pur sang, met geldprijzen. Het record staat trouwens nog altijd op naam van voormalig hardloopster Veerle Dejaeghere”, besluit Johan Derycke.

Inschrijven kan op de website. Daar vind je ook alle info. (BC)

www.lichterveldeloopt.be