LGBTQ+ schittert voor De Warmste Week tijdens ‘GLOW’ op 3 december in de Ieperse Fenix

Met ‘GLOW’ willen enkele vrijwilligers van Onder Andere(n) in samenwerking met I2Pride nog eens de lokale LGBTQ+ (holebi, transgender, queer personen) en hun vrienden samenbrengen op een fuif in Ieper. Het is al van 2015 geleden dat er nog eens een fuif voor deze doelgroep plaatsvond in de Westhoek. De opbrengsten gaan naar De Warmste Week.

I2Pride is een vereniging voor en door LGBTQ+ personen uit de Westhoek. Het werd opgericht in 2019 en organiseert allerlei activiteiten. “We vonden GLOW een leuke naam om de link te leggen met dit goede doel”, vertelt de organisatie. “Ook de lokale LGBTQ+ gemeenschap kan op GLOW nog eens glowen, shinen en volledig zichzelf zijn. We proberen op GLOW in zaal Fenix verschillende glow-effecten op te zetten voor de bezoekers. De bezoekers kunnen zelf zorgen voor kledij of make-up die oplicht bij blacklights. Op deze GLOW-party is trouwens iedereen welkom.” Tot 2015 was de holebi-jongerengroep Onder Andere(n) actief in de Westhoek. Deze werking organiseerde toen ook jaarlijks holebifuiven in Ieper. “In het begin in het JOC bij de Grote Markt en later in zaal Fenix. Op zaterdag 3 december 2022 bundelen oud-vrijwilligers van Onder Andere(n) hun ervaring en krachten om weer een initiatief op poten te zetten. Samen met een team van een 30-tal vrijwilligers willen ze een leuk feest organiseren. Voorlopig is het een eenmalige actie ten voordele van De Warmste Week, maar misschien wil de nieuwe werking I2Pride zelf wel voor een vervolg zorgen?”

Dubbele boodschap

Aan de fuif koppelt men een dubbele boodschap. “In eerste instantie willen we natuurlijk De Warmste Week en het thema van kansarmoede dit jaar ondersteunen en een boodschap van solidariteit uitdragen. Ook personen uit de LGBTQ+ gemeenschap kunnen te maken krijgen met kansarmoede. Anderzijds is de actie met de organisatie van de GLOW-fuif een ideale gelegenheid om nog eens de bezoekers én de vrijwilligers van bij de vroegere holebifuiven in Ieper samen te brengen op een feest voor en door de lokale LGBTQ+ gemeenschap”, aldus de organisatie. (API)

Praktisch: Tickets voor ‘GLOW’ blijven op zaterdag 3 december beschikbaar aan de kassa (10 euro) bij zaal Fenix (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper). Dit is een 18+ event. Meer info via www.fb.com/glowieper. Info over I2Pride via www.fb.com/I2PRIDE.Ieper