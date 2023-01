Lezing over leven en werken van priester-missionaris Amaat Vyncke

Jef Bogaert, auteur-uitgever van ‘Ratte Vyncke en zijn wereld’, neemt op 7 februari het publiek mee in het leven van deze historisch verdienstelijke Zedelgemnaar. In zaal Flores in Veldegem belicht hij zijn kleurrijk boek. Woordkunstenaar Ignace Goethals leest voor uit een brief die de Belgische wetenschappers verraste.

Welke man en geschiedenis gaan er eigenlijk schuil achter het Amaat Vynckeplein in Zedelgem dorp? Waar nu de ingang van het gemeentehuis is, stond het geboortehuis van Amaat ‘Ratte’ Vyncke (1850-1888). Vyncke- en Belgisch-Congo-kenner Jef Bogaert geeft tijdens een avondlezing beeld en uitleg over de studentenleider en Witte Pater die voor een beter leven ijverde in het Vlaanderen en Congo van zijn tijd. Met zijn nieuwste boek ‘Amaat Vyncke en zijn wereld’ bij de hand volgt Jef die avond de levenswandel van de Zedelgemse vermaarde priester-missionaris.

Pionier en voorvechter

“In zowat anderhalf uur leg ik onder meer zijn hoofdrol in de Vlaamse Beweging uit, en hoe hij uiteindelijk als Witte Pater in Afrika verzeilde. In de tijd van de ontdekkingsreizen in Centraal-Afrika, was hij een pionier in de beschrijving en bestrijding van tropische ziektes. In de streek rond het Tanganyikameer vaccineerde Vyncke de allereerste keer tegen pokken. Hij experimenteerde er ook met fotografie, waarvan levensechte gravures in mijn boek opduiken. Met zijn gedurfde strijd tegen de slavenhandel was hij een voorvechter voor mensenrechten.”

De Zedelgemse woordkunstenaar Ignace Goethals besluit de avondlezing met een kerstbrief van Vyncke. De kennis van de sterrenkunde in dat unieke document verraste de Belgische wetenschappers van toen buitengewoon. (HV)