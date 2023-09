Levensloop komt voor tweede keer naar Ieper: “De Vechters, mensen die kanker hebben, zijn onze vips”

In het Hamiltonpark in Ieper strijkt op 23 september voor de tweede keer Levensloop neer. Bij deze 12-urenloop lopen of wandelen de deelnemers ten voordele van de Stichting tegen Kanker. “Iedereen is welkom om de sporters aan te moedigen en te genieten van een hapje en een drankje.”

“Een Levensloopteam telt gemiddeld tien à vijftien leden”, zegt Christophe Onraet, die mee zijn schouders plaatst onder de organisatie. “Tijdens Levensloop lossen de teamleden elkaar gedurende 12 uur af. Dat kan al lopend, maar zeker ook al wandelend. Iedereen kan een team vormen.” Christophe benadrukt dat Levensloop geen competitie is: “Wat telt, is dat elke deelnemer plezier beleeft aan de uitdaging, zich solidair toont met al degene die met kanker te maken krijgen en zoveel mogelijk geld inzamelt voor de strijd tegen de ziekte.”

Al 27 teams ingeschreven

Vorig jaar klokte het evenement in Ieper af op 22 teams die kwamen lopen of wandelen in het park. “Dit jaar zijn er al 27 teams ingeschreven, waarvan eentje met méér dan 100 leden. We hopen daarom op 1.000 deelnemers”, aldus Christophe Onraet. “In tegenstelling tot vorig jaar bij de eerste editie krijgen de lopers en de wandelaars een afzonderlijk parcours. Maar starten en finishen doen ze wel allemaal op dezelfde plaats.”

We starten om 10 uur voor de openingsceremonie met de Vechters op kop. “Vechters zijn mensen die af te rekenen krijgen met kanker of haar hebben overwonnen. Ze zullen te herkennen zijn aan hun paarse T-shirt al is dat niet verplicht”, klinkt het. “Ook de Vechters mogen uiteraard meelopen of stappen. Zij zijn de vips van het gebeuren en krijgen een apart programma met leuke activiteiten.”

Volledige opbrengst naar goed doel

De ceremonie, waaraan ook de harmonie Sint-Cecilia van Elverdinge en de Snoezepoezen deelnemen, is de officiële start van de 12-uren loop. Vanaf 13 uur beginnen dan optredens en entertainment. Bezoekers kunnen supporteren en iets drinken of eten aan de tentjes van de teams. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. Om 20 uur worden tijdens de aangrijpende kaarsenceremonie diegenen voor wie de ziekte fataal werd, herdacht. “Kom ons zeker een bezoekje brengen”, aldus de medeorganisator, “de toegang is gratis en je steunt er een goed doel mee.”

Op vrijdagochtend is er een mini-Levensloop met kinderen van de scholengroep De Kleine Vos. Zij schenken een cheque aan Levensloop.