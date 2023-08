Leukemiepatiëntje Jules (9) als VIP ontvangen op Kamping Kitsch Club: “Echte van fan Snollebolleke”

Drank, blote borsten en schunnige lyrics. Wie spreekt over Kamping Kitsch gebruikt al even snel scherpe als lovende woorden. Het festival kreeg het label van 18+, met een reden en kinderen zijn er dan ook niet welkom. Voor Jules (9) maakte de organisatie dan weer graag een uitzondering. “Voor is dit niet het marginaalste festival van de Benelux, maar het warmste”, glundert een erg tevreden mama.

Ver weg van de wereld van bier in gerecycleerde bekers en kleurrijke kostuums, vecht de kleine Jules als sinds vorig jaar tegen leukemie. “En hij geeft zich niet zomaar gewonnen, hij vecht moedig tegen de smerige ziekte”, horen we van mama Inge Versyck. “Het is een lang traject, eentje van veel prikjes, bloedafnames of puncties. Niet meteen een erg aangenaam parcours en al helemaal niet voor een kind. Wanneer hij eens een mindere dag heeft en we opnieuw richting Gent trekken, waar hij zijn chemotherapie volgt, zetten we Snollebolleke op de radio. Jules is een echte fan en zijn gezicht beurt altijd op bij het horen van de eerste noot.”

Snollebolleke, een Nederlandse entertainer die vooral furore maakt binnen de carnavalswereld, stond op de affiche van Kamping Kitsch dit jaar. “Dus we trokken onze stoute schoenen aan en stuurden een mail naar de organisatie. Ik had nooit durven dromen dat er een reactie zou gaan komen maar toch. Ze waren meteen ontroerd door het verhaal van Jules en nodigden ons uit. Door de chemo kunnen we met onze kleine man natuurlijk niet tussen de massa van een festival gaan staan, Jules zou dat niet aankunnen. We kregen prompt te horen dat hij er als een VIP zou worden opgevangen.”

Jules en zijn familie maakten kennis met het warme karakter, veelal goed verborgen achter een marginaal imago. “Hij kon meer dan voldoende foto’s met Snollebolleke nemen en sloeg er ook een praatje mee. Dan kruisten we plots Da Rick, een DJ die hij ook wel kan smaken en hij kon zelfs op de foto met Marc Coucke. We hadden nooit kunnen voorstellen dat het allemaal zo een warme mensen waren. Jules is ondertussen alvast een echte fan van het festival geworden en stuurde al een kaartje naar de organisatie. Daarin liet hij weten dat ze nog even 9 jaar geduld moesten hebben maar dat hij absoluut een vaste klant zou worden.”

In hun thuisstad Zwevezele is de familie overigens compleet verweven met de carnavalsfeesten. “Dus ons kleurrijk omkleden om mee te doen met het feestgedruis? Daar hebben we geen moeite mee gehad.”